Коми и КНР согласовали основные положения соглашения о сотрудничестве

21 июня 2017 года, 13:45 |
Фото rkomi.ru

Республика Коми и провинция Шаньдун КНР согласовали основные положения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

В Москве состоялась встреча заместителя председателя Правительства Республики Коми-постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации Григория Саришвили и заместителя председателя народного политического консультативного совета Китая партийного комитета провинции Шаньдун Лэй Цзяньго.

Стороны согласовали основные положения будущего соглашения о развитии сотрудничества между регионами в сферах промышленности, торговли, инвестиционной деятельности, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, науке, здравоохранении, культуре и туризме. Теперь переговорные группы сторон будут работать над разрешением некоторых оставшихся технических вопросов, чтобы завершить юридическое формирование текста соглашения, а затем документ должны будут одобрить на федеральном уровне. Ожидается, что весь этот процесс удастся завершить до конца 2017 года.

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Состоявшиеся переговоры являются продолжением предыдущих визитов и организован по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в рамках работы по развитию международных контактов и привлечению инвестиций в регион.

"Наш диалог с каждым разом становится всё более и более интенсивным и продуктивным. Каждая последующая встреча приводит к определённым результатам. Официальные визиты ещё раз подчёркивают, что китайские коллеги проявляют интерес к сотрудничеству с Республикой Коми и изучают её с разных сторон. Правительство Республики Коми со своей стороны готово сделать всё, чтобы отношения как можно скорее перешли в практическую плоскость. Мы уже подготовили проект будущего соглашения. При этом обе стороны приложили значительные усилия на протяжении последних месяцев, чтобы сдвинуть с места переговорный процесс", - прокомментировал Григорий Саришвили.

Он также подчеркнул, что провинция Шаньдун является экономически развитым регионом Китая. Когда соглашение начнет действовать, оно откроет новые возможности для развития Республики Коми и китайской провинции.

Кроме того, в рамках встречи стороны обсудили перспективы участия китайских предпринимателей в реализации инвестиционных проектов на территории республики.

Республика Коми пригласила китайских партнёров принять участие в создании кролиководческой фермы, разработке торфяных месторождений, разведении лекарственных растений, реализации проектов в деревообработке, в проекте сооружения горнообогатительного комбината на Усинском угольном месторождении, создании крупного тепличного комплекса и объектов аквакультуры на территории опережающего социально-экономического развития в Емве, которая предоставляет дополнительные льготы инвесторам.

Было также предложено развивать сотрудничество между научными учреждениями Республики Коми и провинции Шаньдун, принять участие в создании инфраструктуры туризма, а также модернизации аэропорта, что в дальнейшем позволило бы привлечь китайских туристов в республику.

Китайская сторона поддержала приоритетные направления сотрудничества и пригласила представителей республики посетить провинцию Шаньдун для рабочей презентации Республики Коми.

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Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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