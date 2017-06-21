В Воркуте осуждены содержатели дезоморфинового притона

21 июня 2017 года, 13:20 | Воркута

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении С.Юсупова и его знакомой О.Коленковой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пп. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Государственное обвинение поддержано заместителем прокурора г. Воркуты.

Судом установлено, что в 2015-2016 гг. нигде не работающие и ранее судимые Юсупов и Коленкова занимались изготовлением дезоморфина в своей квартире. Там же они организовали притон для его употребления. Клиенты могли попасть в квартиру лишь по предварительной договоренности. Пристрастие к наркотикам привело к тому, что женщина практически не занималась воспитанием своего малолетнего ребенка.

В ходе рассмотрения уголовного дела Юсупов вел себя некорректно. За нецензурную брань в адрес судьи в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

В результате рассмотрения уголовных дел Юсупову назначено наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режим, Коленковой – 5 лет 3 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственной частью Следственного управления МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура коми
  Рубрика: Общество
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