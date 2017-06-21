Водитель, перевозивший в нетрезвом виде детей из Куратово, уволился по собственному желанию. Такая информация прозвучала в ходе заседания Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, прошедшая сегодня в администрации главы и правительства региона.

Напомним, в мае сотрудники госавтоинспекции Сысольского района выявили факт перевозки детей водителем, находившимся за рулем школьного автобуса в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый водитель был выявлен при проверке документов в рамках профилактического мероприятия "Внимание дети!".

В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения факт употребления спиртных напитков был подтвержден. При этом необходимый предрейсовый медицинский и технический осмотр водителем был пройден.

Как пояснили сегодня на комиссии, во время остановки инспекторами дорожного движения в автобусе находился один ребенок.

По факту в отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и ст. 12.6 КоАП РФ. В отношении должностных лиц возбуждено административное расследование по ст.12.32 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения".

Также в адрес руководства школы и замруководителя Управления образования районной администрации применили меры дисциплинарного воздействия в виде договоров.

До принятия судебного решения водителя отстранили от перевозок школьников, однако но принял решение уйти с должности сам.

За последний год это уже четвертый случай, когда водитель школьных автобусов попадается пьяным за рулем.