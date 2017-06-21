Водитель, перевозивший в нетрезвом виде детей из Куратово, уволился по собственному желанию

21 июня 2017 года, 13:30 | Сысольский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Водитель, перевозивший в нетрезвом виде детей из Куратово, уволился по собственному желанию. Такая информация прозвучала в ходе заседания Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, прошедшая сегодня в администрации главы и правительства региона.

Напомним, в мае сотрудники госавтоинспекции Сысольского района выявили факт перевозки детей водителем, находившимся за рулем школьного автобуса в состоянии алкогольного опьянения. Нетрезвый водитель был выявлен при проверке документов в рамках профилактического мероприятия "Внимание дети!".

В ходе освидетельствования на состояние алкогольного опьянения факт употребления спиртных напитков был подтвержден. При этом необходимый предрейсовый медицинский и технический осмотр водителем был пройден.

Как пояснили сегодня на комиссии, во время остановки инспекторами дорожного движения в автобусе находился один ребенок.

По факту в отношении водителя были составлены административные материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ и ст. 12.6 КоАП РФ. В отношении должностных лиц возбуждено административное расследование по ст.12.32 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения".

Также в адрес руководства школы и замруководителя Управления образования районной администрации применили меры дисциплинарного воздействия в виде договоров.

До принятия судебного решения водителя отстранили от перевозок школьников, однако но принял решение уйти с должности сам.

За последний год это уже четвертый случай, когда водитель школьных автобусов попадается пьяным за рулем.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, дети
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:29 21.06.2017
Суд прекратил следствие по делу о ДТП с тремя погибшими под Ухтой
10:13 21.06.2017
Жительница столицы Коми попала под колеса "Дэу"
19:32 19.06.2017
В Ухте пожилая женщина на "Ниве" спровоцировала аварию


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus