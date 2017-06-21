Составлением протоколов о нарушениях закона о тишине в Коми вновь займется полиция

21 июня 2017 года, 12:50 |
Фото Антона Пархачёва

На сегодняшнем предсессионном заседании Комитет Государственного совета Коми по законодательству и местному самоуправлению рассматривает два ключевых законопроекта: по изменению системы местного самоуправления и закона об административных правонарушениях.

Председатель комитета Нина Нестерова напомнила журналистам, что недавно была изменена система управления в городских округах, когда было устранено двоевластие и размывание полномочий между главой муниципального образования и руководителем администрации. Теперь то же самое будет принято в отношении муниципальных районов.

"Мы рассматриваем проект закона, который позволит выбирать через рассмотрение конкурсной комиссией кандидатуры руководителей администраций муниципальных районов-глав муниципальных районов. Это делается с учетом положений Конституционного суда РФ, так как эта проблема была не только в нашем регионе", - пояснила Н.Нестерова.

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Еще один законопроект направлен на то, чтобы составлением протоколов по нарушениям тишины вновь занимались сотрудники МВД, а не муниципалитеты, которые с возложенной на них задачей не справлялись.

"Федеральное законодательство предусматривается это только в случае наличия соглашения между правительством республики и МВД РФ. Одно из условий – наделение нашего министерства юстиции полномочиями по составлению административных протоколов", - рассказала руководитель комитета.

Это не значит, что сотрудники Минюста Коми будут ходить по шумным квартирам и составлять протоколы о нарушениях. Такой промежуточный этап нужен для того, чтобы в МВД России были уверены, что в регионе, с которым заключается соглашение, будет уполномоченный орган власти, который отвечает за его реализацию. Республиканскому бюджету работа сотрудников МВД по составлению протоколов обойдется в 3,5 млн. рублей в год.

Илья Баканов
  Ключевые слова: правопорядок, законы
  Рубрика: Политика
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