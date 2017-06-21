Правительство Коми изыскало 115 млн. рублей на коммунальные субсидии для прочих потребителей

21 июня 2017 года, 12:25 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Правительство Коми изыскало 115 млн. рублей на коммунальные субсидии для прочих потребителей.

Председатель Государственного совета Коми Надежда Дорофеева дала пояснения по закону о льготных тарифах, который, скорее всего, будет принят региональным парламентом на сессии 22 июня.

Стоимость одной гигакалории в республики значительно разнится: от одной тысячи рублей в Сыктывкаре до десяти тысяч в отдаленных населенных пунктах. Это зависит от вида топлива, который используется для подогрева воды, протяженности сетей, оборудования и количества потребителей. Льготные тарифы применяются как раз для того, чтобы снизить стоимость тепловой энергии.

На декабрьской сессии Госсовет Коми принял закон, который предусматривал льготные тарифы для населения на целый год. А для прочих потребителей – только на первое полугодие. Правительство республики изыскало 115 млн. рублей, чтобы субсидировать тарифы для прочих потребителей. Исходя из этой суммы, размер индексации составит 15%.

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Н.Дорофеева особо подчеркнула, что в федеральном законодательстве льготные тарифы для прочих потребителей не обозначены. То есть Коми – один из немногих регионов России, который применяет такой вид поддержки предприятий.

"Конечно, мы понимаем, что это вызовет дополнительные расходы со стороны потребителей. С другой стороны, это будет стимулировать их изыскивать дополнительные источники энергосбережения, вплоть до утепления крыши, фронтонов и так далее", - отметила спикер парламента.

Кроме того, депутаты внесли в правительство предложения по дополнительной поддержке прочих потребителей. Например, субсидирование перехода на более экономичный вид топлива. Органам местного самоуправления рекомендовано актуализировать программы по энергосбережению.

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"Мы должны понимать, что республика находится в долговой яме. Прежняя власть брала коммерческие кредиты под огромные проценты. В этом году мы должны заплатить 21 млрд. рублей. Как нам достать этот 21 миллиард? Органам исполнительной власти приходится принимать непопулярные решения, но это вынужденная мера. Коммерческие банки и Минфин предъявляют очень жесткие требования. Но в первую очередь мы должны заботиться о социалке", - заявила Н.Дорофеева.

Законопроект уже рассматривался на апрельской сессии, но был принят только в первом чтении. Дополнительные два месяца позволили провести рабочие совещания, круглые столы, встречи с профильными министерствами. Вчера состоялось заседание совета фракции партии "Единая Россия", на котором и была достигнута договоренность с исполнительной властью о коэффициенте индексации не в 25, а в 15%.

"Конечно, будет трудно. Придется изыскивать деньги из других программ. Но сегодня наш бюджет таков, какой есть. И завтра на сессию будет вынесен размер тарифа в 15%", - подчеркнула председатель Госсовета.

Илья Баканов
  Ключевые слова: тарифы, льготы, законы, Госсовет
  Рубрика: Экономика
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