Правительство Коми изыскало 115 млн. рублей на коммунальные субсидии для прочих потребителей
Правительство Коми изыскало 115 млн. рублей на коммунальные субсидии для прочих потребителей.
Председатель Государственного совета Коми Надежда Дорофеева дала пояснения по закону о льготных тарифах, который, скорее всего, будет принят региональным парламентом на сессии 22 июня.
Стоимость одной гигакалории в республики значительно разнится: от одной тысячи рублей в Сыктывкаре до десяти тысяч в отдаленных населенных пунктах. Это зависит от вида топлива, который используется для подогрева воды, протяженности сетей, оборудования и количества потребителей. Льготные тарифы применяются как раз для того, чтобы снизить стоимость тепловой энергии.
На декабрьской сессии Госсовет Коми принял закон, который предусматривал льготные тарифы для населения на целый год. А для прочих потребителей – только на первое полугодие. Правительство республики изыскало 115 млн. рублей, чтобы субсидировать тарифы для прочих потребителей. Исходя из этой суммы, размер индексации составит 15%.
Н.Дорофеева особо подчеркнула, что в федеральном законодательстве льготные тарифы для прочих потребителей не обозначены. То есть Коми – один из немногих регионов России, который применяет такой вид поддержки предприятий.
"Конечно, мы понимаем, что это вызовет дополнительные расходы со стороны потребителей. С другой стороны, это будет стимулировать их изыскивать дополнительные источники энергосбережения, вплоть до утепления крыши, фронтонов и так далее", - отметила спикер парламента.
Кроме того, депутаты внесли в правительство предложения по дополнительной поддержке прочих потребителей. Например, субсидирование перехода на более экономичный вид топлива. Органам местного самоуправления рекомендовано актуализировать программы по энергосбережению.
"Мы должны понимать, что республика находится в долговой яме. Прежняя власть брала коммерческие кредиты под огромные проценты. В этом году мы должны заплатить 21 млрд. рублей. Как нам достать этот 21 миллиард? Органам исполнительной власти приходится принимать непопулярные решения, но это вынужденная мера. Коммерческие банки и Минфин предъявляют очень жесткие требования. Но в первую очередь мы должны заботиться о социалке", - заявила Н.Дорофеева.
Законопроект уже рассматривался на апрельской сессии, но был принят только в первом чтении. Дополнительные два месяца позволили провести рабочие совещания, круглые столы, встречи с профильными министерствами. Вчера состоялось заседание совета фракции партии "Единая Россия", на котором и была достигнута договоренность с исполнительной властью о коэффициенте индексации не в 25, а в 15%.
"Конечно, будет трудно. Придется изыскивать деньги из других программ. Но сегодня наш бюджет таков, какой есть. И завтра на сессию будет вынесен размер тарифа в 15%", - подчеркнула председатель Госсовета.
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