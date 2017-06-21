24 июня участники "Речной ленты" отправятся на уборку берега Вычегды в Алёшино

21 июня 2017 года, 12:10 |
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкарцев приглашают присоединиться к традиционной экологической акции "Речная лента", которая пройдет в субботу. Мероприятие посвящено Году экологии в России, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.

Мэрия организует транспорт: в 09:00 от концертного зала "Сыктывкар" (Бабушкина, 22) к местечку Алёшино отправятся два автобуса с участниками акции. Регистрация будет проходить с 9:30 до 10 утра. Всем желающим будут выданы мешки для мусора и перчатки, после чего участники акции приступят к очистке прибрежной территории.

В рамках программы запланирована развлекательная программа для участников акции, после будет развернута полевая кухня. Подведение итогов и награждение участников состоится в 13 часов.

Всего в рамках акции планируется привести в порядок 20 прибрежных территорий, расположенных на территории Сыктывкара. Активное участие в акции примут трудовые отряды мэра Сыктывкара.

Завершить акцию "Речная лента-2017" планируется в сентябре этого года уборкой прибрежной территории реки Сысола в местечке Заречье.

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Комиинформ
  Рубрика: Общество
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