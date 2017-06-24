Сыктывкарцев приглашают на Олимпийский день

24 июня 2017 года, 8:24 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сегодня, 24 июня Республика Коми присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, который пройдет в большинстве муниципальных образований региона. В Сыктывкаре на этот день запланирована насыщенная спортивная программа. В мероприятиях примут участие воспитанники спортшкол и ученики образовательных организаций города, а также все желающие жители и гости столицы Коми.

По информации регионального Минспорта, в столице Коми спортивные мероприятия пройдут на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 1 (Республиканский стадион), Спортивной школы по плаванию "Орбита" и Спортивной школы по конному спорту в Выльгорте, а также в Реабилитационно-оздоровительном центре в Эжве.

В программе Всероссийского Олимпийского дня - соревнования по легкой атлетике, стритболу, футболу, шахматам, кроссфиту, дартсу, теннису, настольному теннису, киберспорту, флорболу, волейболу, плаванию, гиревому и арбалетному спорту, бочче, масс-рестлингу, прыжкам через нарты.

Спортивная школа по конному спорту в Выльгорте примет Чемпионат и первенство Республики Коми по конному спорту, Реабилитационно-оздоровительный центр в Эжве - Первенство Республики Коми по пляжному волейболу.

Комиинформ
  Ключевые слова: спорт
  Рубрика: Спорт
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