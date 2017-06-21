В Сыктывкаре раскрыто преступление по факту присвоения 75 тысяч рублей у пенсионерки

Полицейскими Сыктывкара раскрыто преступление по факту присвоения 75 тысяч рублей у пенсионерки.

В полицию Сыктывкара поступило заявление от местной жительницы 1957 года рождения, которая рассказала, что у нее похищены 75 тысяч рублей.

Пенсионерка, проживающая в частном доме по ул. Маегова, заключила договор с мужчиной, занимающимся ремонтными работами, на замену окон и обшивку дома сайдингом. Общая сумма по условиям оказания строительных работ составила более 130 тысяч.

В ходе личного разговора с подрядчиком, женщина попросила мужчину самому приобрести новые окна и материал для обшивки дома, после чего перечислила ему на карту 75 тысяч рублей.

После того как первая часть суммы была передана, исполнитель перестал выходить на связь. Выждав время для исключения возможных форс-мажорных обстоятельств, пенсионерка обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий место проживания подозреваемого было установлено. Злоумышленником оказался ранее судимый житель столицы 1980 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества в значительном размере).

Кроме того, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам преступной деятельности, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.