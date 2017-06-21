Студенческий выпускной "Облака LIVE" в Сыктывкаре начнется в полдень и завершится в 21 час

21 июня 2017 года, 10:45 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Проведение Студенческого выпускного "Облака LIVE" запланировано на 25 июня и пройдет в два этапа.

Как сообщили "Комиинформу" в Министерстве образования, науки и молодежной политики Коми, торжественная часть продлится с 12 до 14 часов. В нее входит праздничное шествие выпускников и их чествование.

Начнут шествие по улице Коммунистической от магазина "Спорттовары" студенты СГУ. Другие вузы, а также профессиональные образовательные организации города присоединятся к ним у "Вечного огня".

В этом году бывших студентов будут поздравлять муниципалитеты: видеоприветствие образовательных учреждений Республики Коми "Ты нужен республике" будет включено на экране. Кроме того запланирован танцевальный флешмоб выпускников и школьников.

Вечерняя программа начнется в 18.00 на Стефановской площади и продлится до 21 часа. В нее включены выступления творческих коллективов учебных заведений города. В завершении выступят хэдлайнеры праздника, гости "Облака live" группа "M - BAND". Эту группу выбрали сами выпускники путем голосования. В нем участвовало более 4900 человек.

Координировать шествии выпускников, помогать в организации концертной программы, обеспечении безопасности будут волонтеры.

Илья Баканов
  Ключевые слова: студенты, выпускной
  Рубрика: Общество
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