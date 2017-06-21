В Троицко-Печорске сгорели частные хозпростройки
21 июня 2017 года, 11:55 | Троицко-Печорский
В Троицко-Печорске сгорели частные хозпростройки на площади 150 "квадратов". Инцидент зафиксирован 20 июня в 18:47, - сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону.
Пожарные подразделения прибыли на улицу Северную спустя шесть минут после вызова на пульт дежурного.
Возгорание удалось полностью ликвидировать в 19:57. В тушении принимали участие три единицы техники и восемь человек личного состава пожарной охраны.
Погибших и пострадавших нет. Как пояснили в МЧС, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо сейчас устанавливается.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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