В Троицко-Печорске сгорели частные хозпростройки

21 июня 2017 года, 11:55 | Троицко-Печорский
Фото МЧС

В Троицко-Печорске сгорели частные хозпростройки на площади 150 "квадратов". Инцидент зафиксирован 20 июня в 18:47, - сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону.

Пожарные подразделения прибыли на улицу Северную спустя шесть минут после вызова на пульт дежурного.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 19:57. В тушении принимали участие три единицы техники и восемь человек личного состава пожарной охраны.

Погибших и пострадавших нет. Как пояснили в МЧС, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо сейчас устанавливается.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: село, пожар, МЧС, лето
  Рубрика: Происшествия
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