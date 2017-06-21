Неофициальный праздник День отца набирает популярность в Коми

В учреждениях отрасли соцзащиты и служб занятости Коми отметили папин день.

Как рассказали "Комиинформу" в Минтрудсоце региона, День отца России пока не отмечен в календаре красной датой, это, однако, не мешает нашим соотечественникам его праздновать. Уже который год заслуги пап, как родителей, воспитателей, кормильцев и защитников семьи, отмечают в третье воскресенье июня.

Например, в Емве ко Дню отца в отделении социальной помощи семье и детям центра социальной защиты населения (ЦСЗН) Княжпогостского района организовали спортивно-игровое мероприятие. Участвовали в нем 23 мальчика и девочек от 7 до 10 лет.

"Ребята разделились на две команды, придумали для них названия и девизы и вышли на конкурсные старты. Дети состязались в скорости, ловкости и проворстве. Наряду с занимательными соревнованиями, вроде бега с обручем были и оригинально-тематические, посвященные празднику. К примеру, мальчики как будущие папы учились пеленать кукол и заплетать им косички. Дети померялись и силой интеллекта – участвовали в викторине, отгадывали загадки. Все стремились, проявив смекалку, ум и эрудицию, обойти соперников, но в итоге победила дружба. Таким итогом были все довольны. После соревнований дети отправились заниматься в игровую комнату с сухим бассейном и тренажерный зал", - сообщили ЦСЗН Княжпогостского района.

Ижемские папы отметили День отца веселыми стартами вместе со своими детьми. Это мероприятие для них устроили на базе районного Дома культуры Совет женщин и Центр занятости населения Ижемского района.

Папам-участникам нужно было проявить себя мастерами на все руки - от шитья и кулинарии до ухода за детьми и воспитания чад. Недостаток навыка в каком-то деле полностью компенсировал энтузиазм болельщиков.

Впрочем, гостям праздника предоставили возможность получить не только спортивное, но и эстетическое удовольствие от выставки изделий ручной работы "Ижемские ремесла в игрушках и сувенирах".

"В экспозиции были представлены работы ижемских мастеров. Специально к этой выставке сотрудники Центра занятости населения подготовили брошюру "Ижемские ремесла в игрушках и сувенирах" с описанием простых в изготовлении изделий. Такие поделки мастерят ижемские умельцы", - рассказали в ижемском центре занятости.

Праздник Дня отца дети, которые воспитываются в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (СРЦН) Сосногорска ждали с нетерпением. Ребята с радостью встречали приглашенных на праздник пап.

"Дело в том, что у деток, которые сейчас находятся в нашем центре, по сути нет отцов. Поэтому роли приглашенных пап взяли на себя водитель нашего учреждения – он для ребят как общий папа - работники городской управляющей компании и волонтеры группы "Молодые специалисты Сосногорского газоперерабатывающего завода", - рассказала директор СРЦН Сосногорска Елена Гасанова.

К празднику ребята подготовились очень хорошо – украсили зал, разучили номера для выступлений, нарисовали своих пап – как они себе их представляют или помнят, и эти портреты разместили на занавеси сцены. На празднике дети демонстрировали свои таланты и помогали приглашенным папам.

"Дети пели частушки, очень душевные песни о папах, танцевали, рассказывали стихи. Гости старались не отставать от ребят - активно участвовали во всех конкурсах: одевали любимых "дочек" - кукол, укладывали их спать и будили песнями и гимнастикой, заплетали косы, мастерили "ювелирные украшения" – ожерелья из макарон. Дети были очень рады, и гости тоже остались довольны. Спасибо нашим общим папам за внимание, за ласку, за улыбки и общение, которых так не достает нашим ребятам", - поделилась впечатлениями Елена Гасанова.

Все гости получили в подарок сувениры, которые воспитанники центра изготовили своими руками. Праздник продолжился чаепитием с пирогами. Все дружно вспоминали смешные эпизоды конкурсной программы и делились впечатлениями о празднике. Папы-гости обещали приходить к детям почаще и заняться укреплением физического здоровья мальчишек и девчонок из центра.

.