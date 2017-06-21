Жительница столицы Коми попала под колеса "Дэу"

Вчера в столице Коми в ДТП пострадала женщина-пешеход.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, 20 июня в 15:17 водитель 1999-го года рождения двигался по улице Зои Космодемьянской со стороны Банбана к улице Дорожной.

Напротив дома №42 он совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу по ходу движения авто.

В результате ДТП пострадала женщина 1959-го года рождения, получившая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ссадины локтей и колен.

Водитель иномарки получил права в марте этого года, добавили в ГИБДД. С этого времени семь раз привлекался к административной ответственности, четыре из которых - за нарушение скоростного режима.