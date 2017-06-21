В Коми сельские дети нарисовали "зеленый" мир

В Усть-Цилемском и Ижемском районах подвели итоги конкурса детского рисунка "Мир, который мы выбираем". Творческое соревнование, посвященное Году экологии в Российской Федерации, организовали ЛУКОЙЛ-Коми с местными управлениями образования.

Главной целью конкурса было формирование бережного отношения детей к окружающей среде, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми.

В общей сложности жюри оценило работы более 80 участников из разных образовательных учреждений двух районов. Среди самых популярных сюжетов – изображения леса, реки, планеты Земля, диких зверей.

В Усть-Цилемском районе победителем стала восьмилетняя ученица кадетской школы села Коровий Ручей Устина Дуркина. Поздравили девочку с успехом и вручили ей приз представитель ЛУКОЙЛ-Коми в районе Надежда Воробьева и заместитель руководителя администрации муниципалитета Николай Канев.

В Ижемском районе победителями признаны две работы – Миланы Чупровой из села Бакур и Глеба Витязева из Мохчи.

Авторов лучших работ отметили призами: конструкторами, наборами для творчества, развивающими играми. На основе их рисунков созданы баннеры с символикой Года экологии, которые размещены на улицах Усть-Цильмы и Ижмы.