В Коми сельские дети нарисовали "зеленый" мир

21 июня 2017 года, 10:10 | Ижемский, Усть-Цилемский
Фото ЛУКОЙЛ-Коми

В Усть-Цилемском и Ижемском районах подвели итоги конкурса детского рисунка "Мир, который мы выбираем". Творческое соревнование, посвященное Году экологии в Российской Федерации, организовали ЛУКОЙЛ-Коми с местными управлениями образования.

Главной целью конкурса было формирование бережного отношения детей к окружающей среде, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми.

В общей сложности жюри оценило работы более 80 участников из разных образовательных учреждений двух районов. Среди самых популярных сюжетов – изображения леса, реки, планеты Земля, диких зверей.

В Усть-Цилемском районе победителем стала восьмилетняя ученица кадетской школы села Коровий Ручей Устина Дуркина. Поздравили девочку с успехом и вручили ей приз представитель ЛУКОЙЛ-Коми в районе Надежда Воробьева и заместитель руководителя администрации муниципалитета Николай Канев.

В Ижемском районе победителями признаны две работы – Миланы Чупровой из села Бакур и Глеба Витязева из Мохчи.

Авторов лучших работ отметили призами: конструкторами, наборами для творчества, развивающими играми. На основе их рисунков созданы баннеры с символикой Года экологии, которые размещены на улицах Усть-Цильмы и Ижмы.

Комиинформ
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:57 20.06.2017
ЛУКОЙЛ-Коми выпустил в реки рекордные 3,5 миллиона мальков сига
14:25 19.06.2017
Жители Усинских сел посетили месторождение Алабушина
15:05 16.06.2017
В республику поступили новые школьные автобусы от ЛУКОЙЛа


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления




Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus