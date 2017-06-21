В доме для переселенцев в Воркуте устранены недоделки

21 июня 2017 года, 9:05 | Воркута

Дефекты, выявленные в доме для переселенцев из аварийного жилья в Воркуте, устранены. Профильная региональная комиссия ходатайствует Фонду содействия реформирования ЖКХ снять новостройку с контроля.

Отчет администрации Заполярья рассмотрен республиканской комиссией по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации адресных программ по переселению из аварийного жилфонда. Комиссия функционирует при Службе Коми стройжилтехнадзора.

Как сообщила "Комиинформу" член комиссии Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль" в Коми, речь идет о доме №7а по ул. Школьная в поселке Елецкий. Он был поставлен на контроль самим Фондом содействия реформированию ЖКХ, по лини которого регионам финансируется основная доля расходов на расселение жителей аварийных домов.

"В качестве претензий к новостройке были указаны трещины в здании, деформации пола, низкая температура внутри жилых помещений, а также отсутствие тепло-, водо- и электроснабжения. Администрацией муниципального образования (заказчик в рамках данной программы) устранение дефектов обеспечено", - отметила собеседница агентства.

Члены комиссии отчет администрации Воркуты утвердили. Он будет направлен в ближайшее время в Москву с ходатайством о снятии дома с контроля Фонда.

Как уже сообщал "Комиинформ", реестр новостроек, возведенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, в которых выявлены строительные дефекты, ведет Фонд. По его поручению во всех регионах работа по устранению недоделок должна быть закончена к концу лета, поскольку к первому сентября завершит свое действие и сама федеральная программа. Напомним, в ее рамках осуществляется расселение граждан из жилфонда, признанного аварийным до первого января 2012 года.

Людмила Наумова
  Ключевые слова: Воркута, дом, переселение
  Рубрика: Общество
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