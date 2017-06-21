В Прилузье принимают меры по безопасности дорожного движения из-за половодья

21 июня 2017 года, 9:40 | Прилузский, Печора
фото: Антона Пархачева

С 20 июня закрыто движение по наплавным мостам через реку Луза у пст. Коржинский на автомобильной дороге Занулье – Матвеевская – Гарь - Коржинский в Прилузском районе в связи с увеличением уровня воды. Об этом сообщил Минархстрой Коми.

Администрация Прилузского района информирует, что из-за паводка запрещено движение транспорта через понтонный мост с. Черныш. Ограничено движение автотранспорта через мосты п. Оньмесь, п. Велдорье.

По согласованию с администрацией СП "Черныш" установлен следующий график перевозки граждан на переправе с. Черныш силами аварийно - спасательного отряда ГКУ "Спас - Коми" Комитета ГО и ЧС: утром с 7.00 до 900 и вечером с 16.00 до 18.00

В виду с поднятием уровня воды р. Луза ограничено движение автотранспорта через понтонный мост п. Коржинский, будет оборудован пешеходный переход.

По информации МЧС Коми, формирование волны дождевого паводка на реках Летка, Вишера, Нившера закончилось. Продолжается формирование волны дождевого паводка на реках Луза, Локчим, Сысола, на р. Печора на участке Шердино-Кырта.

На р. Печора по водпосту Мутный Материк уровень воды опустился ниже критерия неблагоприятного явления отметки 1080 см и продолжает падать. На р. Печора по водпосту Ермицы произошло формирование максимального уровня воды весеннего половодья.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: спас-коми, прилузье, Паводок, мост
  Рубрика: Происшествия
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