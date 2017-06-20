В Коми дотации из фонда финансовой поддержки будут получать наименее обеспеченные муниципальные образования

20 июня 2017 года, 20:40 |
Фото Госсовета Коми

В Комитете Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике состоялось рабочее совещание, посвященное рассмотрению проектов законов "Об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за 2016 год" и "О внесении изменений в закон "О Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми", сообщает пресс-служба парламента Коми.

Как рассказала министр финансов Республики Коми Галина Рубцова, в 2016 году доходы республиканского бюджета составили 60,3 млрд рублей, расходы – 65,7 млрд рублей. При этом удалось значительно снизить дефицит главного финансового документа. Основными источниками поступления средств стали: налоги на имущество и прибыль организаций, налоги на доходы физических лиц и акцизные платежи. При этом большая часть финансовых ресурсов – 66 процентов – была направлена на развитие социальной сферы.

BDN_3083.JPG

Кроме того, Министерство финансов ведет активную работу по сокращению государственного долга, который составляет более 40 миллиардов рублей. В этих условиях особое внимание необходимо обратить на эффективность использования ресурсов. Так, например, более 100 миллионов рублей были направлены на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства. Однако, дальнейшая работа по строительству не проводилась.

Что касается Фонда поддержки муниципальных образований Республики Коми, то, как пояснил председатель Комитета Государственного Совета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, со следующего года будут пересмотрены принципы его распределения.

BDN_3073.JPG

"Изменится порядок расчета налогового потенциала, теперь в него будут включаться два дополнительных налога. Кроме того, дотации из фонда будут получать только наименее обеспеченные муниципальные образования. Это в основном сельские районы республики. Такой подход позволит перераспределить порядка 10% средств Фонда в пользу менее обеспеченных муниципалитетов", – отметил депутат.

Оба законопроекта будут рассмотрены народными избранниками на ближайшем заседании сессии Государственного Совета Республики Коми, которое состоится 22 июня.

BDN_3070.JPG

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:13 20.06.2017
Ремонтировать дома после ЧС и аварий будут без включения в долгосрочную программу
17:33 20.06.2017
Михаил Порядин посетил с рабочим визитом Прилузский район
14:05 20.06.2017
В Коми города очищают от "визуального мусора"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus