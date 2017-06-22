В Эжвинской поликлинике состоится день открытых дверей

Эжвинская городская поликлиника информирует жителей района о том, что в субботу, 24 июня, в учреждении здравоохранения состоится день открытых дверей. Необходимость в мероприятии такого рода вызвана многочисленными обращениями жителей Эжвинского района в адрес администрации больницы.

"Основная цель дня открытых дверей - повышение доступности медицинской помощи для прикрепленного населения, а также предоставление необходимых консультаций узких специалистов для граждан, не имеющих возможности обратиться в поликлинику в рабочие дни", - сообщают в поликлинике.

Так, в день открытых дверей с 8 до 11 утра прием будут вести шесть узких специалистов: невролог, оториноларинголог, эндокринолог, офтальмолог, дерматолог, онколог, а также акушер-гинекологи с 8 до 13 часов.

Терапевтическое отделение будет доступно для пациентов поликлиники с 8-ми и до 14-ти, а отделение функциональной диагностики с 8 до 13 часов.

Также в этот день будет возможность обратиться по вопросам организации медицинской помощи населению. С 8 до 12 прием граждан будет вести заведующая поликлиникой Наталия Шувар, а с 9 до 12 - ведущий юрисконсульт Роман Берестеньков.

Эжвинская городская поликлиника расположена по адресу: г. Сыктывкар ул. Мира д.27/6.