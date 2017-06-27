Цены на перевозку вело- и мототранспорта через реки Коми колеблются от нуля до 150 рублей

Стоимость переправы для малого двухколесного транспорта типа скутера или мопеда обойдется гражданам в разных районах республики от 11 до 150 рублей. В Усть-Цильме переправить железного коня через реку можно бесплатно. Соответствующие тарифы установлены приказами Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в 2016 и 2017 году.

Часть населенных пунктов республики в теплое время года сообщается с другими районами при помощи речных паромов, в связи с этим актуальным становится в том числе и вопрос переправы сезонного вело- и мототранспорта.

Основная масса поставщиков услуг по переправе на сегодня сохранила тарифы, установленные годом ранее. В 2017 году тарифная сетка утверждалась лишь для ИП Байдиной В.А, осуществляющую паромную переправу через Вычегду по маршруту Межег-Мадмас в границах Усть-Вымского района. Здесь тарифный комитет приравнял к одной категории велосипед, скутер, мопед и мотоцикл без коляски. Их перевозка на теплоходах "РиМ" и "БП-74" должна стоить не более 29,54 рублей. Мотоцикл с коляской при этом будет стоить в пределах 88, 62, а билет для пассажира - менее 25,83 рублей.

Прочие переправы работают по документам 2016 года. Так, переправа через реку Печора, осуществляемая ООО "Усть-Цильмаагропромсервис" вовсе не предполагает платы за велосипед, мопед или скутер, градация "платных" транспортных средств здесь начинается с мотоцикла. Его переправа обойдется в сумму не более 133,47 рублей, мотоцикла с коляской - 160,16. стоимость проезда на пароме для пассажира - до 50,13 рублей.

Маршрут Сыктывкар-Заречье через реку Сысола обслуживает муниципальное предприятие "Жилкомсервис". Предельная цена переправы мопеда или скутера для населения - 11 рублей, мотоцикла - 31 Определена и максимальная стоимость переправы квадроцикла - 38 рублей. Чуть выше цены "Жилкомсервиса" на переправе Алёшино-Седкыркещ. Скутер и мопед обойдутся в сумму до 59 рублей, мотоцикл до 149, квадроцикл - не более 191 рубля. Велосипеда, равно как и мотоцикла с коляской, в тарифной сетке для этой организации не значится. Стоимость пассажирского билета на этих переправах определяется из расчета 43,01 рубль за километр пути.

Еще один перевозчик транспорта - ООО "Региональная транспортная компания". Организация предоставляет услуги на маршрутах Печора-Озерный и в направлении местечка Кузьдибож самоходными паромами "Тобыш" и "Расью". Так переправа по первому из них обойдется для владельца скутера или мотоцикла в одинаковую сумму - не более 150 рублей, по второму - менее 148. Проезд пассажира - 66,24 рублей для переправы Печора-Озерный и 76,33 в Кузьдибоже. Велосипеда, квадроцикла и мотоцикла с коляской в тарифной сетке не выделено.

Полностью на усмотрение организации оставлена, в свою очередь, градация цен на переправе в направлении Носим-Подтыбок. Для ИП Сидорова А.Б. определен лишь предельный размер платы. За переправу на барже-площадке "Афина" стоимость билета за транспортное средство обозначена в пределах 178,91 рублей, а пассажира - 47,71.