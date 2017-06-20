Ремонтировать дома после ЧС и аварий будут без включения в долгосрочную программу

На заседании постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели изменения в статью "О региональном операторе".

Соответствующие изменения в закон Республики Коми "О региональном операторе Республики Коми" и привести его в соответствие с федеральным предложил внести глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Проектом предлагается, что в случае возникновения аварии или иных ЧС природного и техногенного характера капремонт многоквартирного дома будут проводить без его включения в долгосрочный план региональной программы капремонта. И только в объеме, необходимом для ликвидации последствий. Ремонт будет проводиться за счет средств регионального оператора.

Депутат Татьяна Саладина пояснила, что при проведении такого ремонта в последующем дом не исключается из программы капремонта, так как речь идет о частичном ремонте.

Члены комиссии поддержали проект и рекомендовали Госсовету рассмотреть его на очередном заседании.