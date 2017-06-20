Миннац Коми готов поддержать празднование 400-летия Протопопа Аввакума

Сыктывкар с рабочим визитом посетил правящий архиерей Ярославской и Костромской епархии Русской Православной Старообрядческой церкви (РПСЦ) епископ Викентий (Новожилов).

Это первый в истории визит в республику архиерея старообрядческой церкви. С министром нацполитики Коми Еленой Ермолиной сегодня, 20 июня гости обсудили возможность и программу празднования большой даты для верующих - 400-летия со дня рождения Протопопа Аввакума.

"Для России это историческое событие - 350 лет контактов церкви и власти не было. Сегодня церкви обещают поддержку, - пояснил старообрядец из Корткеросского района Коми Филипп Пластинин. - На федеральном уровне наметилось сближение церкви и власти. 31 мая духовный центр посетил президент России. На встрече обсуждались вопросы широкого празднования на федеральном уровне. Эти же вопросы поднимались в Миннаце Коми".

По словам Ф.Пластинина, Коми исторически стала родиной для сотен старообрядцев, это Усть-Цильма, Удорский район, где живут безпоповцы. Противостояния между безпоповцами и белокриницкой общиной нет.

По территории Ярославско-Костромская епархия обширная, сегодня церквей нет только в Мурманской области и в Коми. Ближайшая к республике церковь работает в Кировской области. В Архангельский области открыты только часовни. По мнению епископа, сегодня пришло благоприятное время воссоздать церковь Христову и в Коми, где живут разрозненные семьи. Власти сегодня всячески помогают в решении духовных проблем.

Владыка озвучил планы по созданию в Коми общины старообрядцев Белокриницкого согласия, а также отметил возможность по строительству храма, где люди смогут молиться за русский народ и за самих себя. Лучшее место для этого - столица Коми.

О численности старообрядцев Белокриницкого согласия в Коми сегодня неизвестно, но они пишут письма в епархию, присутствуют на круглых столах.

"Это небольшое количество людей, в основном, это сыктывкарцы, воркутинцы и ухтины. Моя задача - лично познакомиться с обстоятельствами жизни людей, узнать планы, - пояснил епископ Викентий. - Места у вас красивые, мне понравились окрестности, но главное - это люди. И разговор в Миннаце Коми меня удовлетворил, я очень доволен. Согласились, что дату надо отметить, начать подготовку".

Как было отмечено на пресс-конференции, все траты по организации работы общины лягут на плечи прихожан и доброжелателей.

"Но мы насильно к себе никого не тянем, и даже практически не ведем миссионерскую работу", - заключил Ф.Пластинин.





