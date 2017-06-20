Банки нужно выводить из зоны комфорта, считает глава Коми

В Коми с января по май этого года кредитные учреждения выдали предпринимателям кредитов на 3,9 млрд. рублей. Об этом на заседании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству под председательством главы Коми Сергея Гапликова в своем выступлении сообщила и.о. управляющего Отделения - Нацбанка Коми Марина Яцкив.

По ее словам, всего на территории республики действуют 32 подразделения кредитных организаций, в текущем году выдачу кредитов осуществляли 13 банков или 40 % от присутствующих в регионе и пять банков, не имеющих подразделений в Коми.

По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов по сравнению с предыдущим годом упал на 29%. Просроченная задолженность возросла на 23,5%.

"Ситуация характеризовалась как слабой инвестиционной активностью предприятий, - отметила М. Яцкив. - Заемщики были сдержаны и ждали снижения процентных ставок, банки также вели острожную политику".

Кредитный портфель банковского сектора в сегменте малого и среднего предпринимательства сократился в республике почти на 11%.

С начала 2017 года среднемесячный объем кредитов, выдаваемых предпринимательству, сократился на 5,5%, индивидуальным предпринимателям – на 34%. На 1 мая удельный вес кредитования данного сектора сократился на 31%.

На 1 мая величина ссудной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства составила 10,2 млрд. рублей. 2/3 ссудной задолженности приходится на предприятия торговли, обрабатывающего производства и строительства.

По мнению банкиров, наибольшие риски сконцентрированы в торговле, недвижимости и сельском хозяйстве.

Завершая свое выступление М. Яцкив выразила надежду, что начиная со второго полугодия 2017 году ситуация в сфере кредитования будет постепенно налаживаться.

В ответ на это глава Коми Сергей Гапликов заявил, что не понимает, почему в 2015 году, когда экономическая ситуация была в разы сложнее, объем выдаваемых кредитов был выше, чем в прошлом и нынешнем году.

"Ведь у нас уже приняты программы, банковский сектор стабилизирован, разработаны механизмы поддержки – я так понимаю, это все не работает? – задал он резонный вопрос. – Или банковский сектор не реагирует? Вы решили, что ничего делать не надо, потому что очень много просроченных кредитов? Такое ощущение, что только в Коми есть просроченная задолженность, а у других регионов России – нет. Как нам развивать сельское хозяйство, если вы не хотите нести риски. Власти риски несут, предприниматели – тоже, а банки – чего?".

Руководитель региона призвал специалистов банковской сферы активизироваться и создать необходимые условия для развития реального сектора экономики. По его словам, необходимо проанализировать, почему сложилась такая ситуация на кредитном рынке.

"Если вы впали в ступор, то теперь необходимо из него выходить, - посоветовал он участникам заседания. – Марина Ивановна, выводите банки из зоны комфорта, пусть почувствуют, в каких условиях работает бизнес. У меня сложилось впечатление, что коллеги из банковской сферы недорабатывают и не выполняют свою работу, пытаясь переложить ответственность на других".

Глава Коми также отметил, что прямая функция банков заключается в том, чтобы "продавать деньги", если они ее не выполняют – какой в них смысл?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при главе Коми И. Бобков сообщил, что одним из сдерживающих факторов развития бизнеса является долг муниципалитетов перед предпринимателями за выполненные контракты. В частности, на 1 июня муниципалы должны 200 млн. рублей. В числе должников Воркута, Печора, Ухта, а также Корткеросский и Сыктыдвинский районы.

Председатель Координационного Совета заметил, что задолженность динамично сокращается. В конце 2015 года она составляла 1,5 млрд. рублей, в 2016 году – 500 млн. рублей, в текущем году – 200 млн. рублей.

Подводя итоги заседания, С. Гапликов обратился к участникам заседания с просьбой сформулировать все предложения по данной проблеме и направить их в адрес Правительства Коми.