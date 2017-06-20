Михаил Порядин посетил с рабочим визитом Прилузский район

Сегодня с рабочим визитом Прилузский район посетил руководитель Администрации главы Коми Михаил Порядин.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации района, в рамках рабочей поездки М.Порядин оценил ход реализации проекта "народного бюджета" в детском саду д.Калининская сельского поселения "Объячево", который находится на финальной стадии реализации и здание, которое руководители спортивного клуба "Кречет" предлагают реконструировать под спортивный зал.

В осмотре объектов также приняли участие исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального района "Прилузский" Елена Нестерюк и глава муниципального района – председатель Совета муниципального района "Прилузский" Евгений Шучалин.

Инспектируя Калининский детский сад, М.Порядин отметил положительную динамику выполнения работ.

"В связи с закрытием центральной котельной в д. Калининская, с 2015 года детский сад был переведён на электрическое отопление. В здании были установлены 2 электрических котла, перевод на альтернативный источник тепла привёл к значительному увеличению нагрузки на систему электроснабжения, наблюдались частые отключения электроэнергии, что вызывало беспокойство не только у персонала учреждения, но и родителей", - пояснила, в ходе экскурсии по объекту, заведующая садом Л. Панева.

В целях создания безопасных условий для пребывания участников образовательных отношений и решения проблемы был разработан народный проект "Капитальный ремонт системы электроснабжения и электрооборудования в МБДОУ "Детский сад" д. Калининская, который успешно прошёл конкурсный отбор в республике.

Общая стоимость работ составила 390 тыс. рублей, в том числе 300 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 90 тыс. рублей – средства, выделенные в рамках социально-экономического партнёрства с ООО "Лузалес".

Еще одним объектом посещения стало неиспользуемое здание, ранее предназначавшееся для размещения кухни детского сада "Чебурашка".

Тренер детского оздоровительно-образовательного спортивного центра Виталий Комельчик и председатель Коми регионального отделения Федерации дзюдо России Андрей Трифонов еще с прошлого года предлагают реконструировать кирпичное здание по улице Олимпийской под спортивный зал для занятий воспитанников клуба "Кречет", занимающихся самбо и дзюдо.

На сегодня администрацией муниципального района "Прилузский" совместно со спортсменами уже решен вопрос, связанный с землей, в стадии оформления находятся документы на здание.

"Это лишь документальная работа, здание требует капитального ремонта и реконструкции общая стоимость которого составляет 1,8 млн.рублей при условии проведения работ, так называемым "хозспособом", - сказала директор ДООСЦ Мария Москаленко.

Руководитель Администрации главы Коми взял вопрос спортсменов на свой личный контроль, попросив предоставить ему полную информацию о необходимой потребности.

Кроме того, Михаил Порядин посетил новый детский сад и провел ряд рабочих встреч.