Вопросы поддержки и развития физической культуры и спорта в Воркуте обсудили на правительственном уровне

Вопросы поддержки и развития физической культуры и спорта в Воркуте обсудил по итогам своего рабочего визита в заполярный город руководитель Администрации главы Республики Коми Михаил Порядин на совещании с участием заместителя председателя Правительства Республики Коми Анатолия Князева и министра физической культуры и спорта Республики Коми Николая Бережного.

В ходе рабочей поездки в Заполярье, которая состоялась по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова, Михаил Порядин, в частности, побывал на спортивных объектах Воркуты и пообщался с тренерами. Представители спортивной общественности высказали мнение, что в муниципальном образовании недостаточно развита спортивная инфраструктура, а также акцентировали внимание на проблемы в организации оздоровительного отдыха спортсменов и финансировании вывоза детей, состоящих в сборных командах Республики Коми, на соревнования в другие города.

"Вопросы по строительству новых спортивных объектов, в частности физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы, и ремонту уже имеющихся сооружений, а также в целом в части развития спортивной инфраструктуры ранее обсуждались с руководством муниципалитета в ходе моих командировок в Воркуту и находятся на контроле", - проинформировал Николай Бережной.

Как пояснил министр, в 2016 году по поручению руководителя региона Сергея Гапликова рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина по эффективности реализации мероприятий создания в населенных пунктах условий для занятий физической культурой и массовым спортом, и дополнительной мотивации граждан на систематические занятия физкультурой и спортом в Республике Коми прошла инвентаризация спортивных объектов.

По ее итогам подготовлен план по проведению необходимых ремонтных работ на спортивных объектах и повышению эффективности их использования.

В части Воркуты инвентаризация показала, что уровень обеспеченности спортивными сооружениями составляет 39,94 % (общереспубликанский показатель - 37%).

"Для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований муниципальными детско-юношескими спортивными школами можно использовать один их самых известных воркутинских объектов социально-культурного назначения - универсально-спортивный комплекс "Олимп". Он находится в муниципальной собственности, но по договору безвозмездного пользования передан администрацией МОГО "Воркута" в пользование ОАО "Воркутауголь", - рассказал Николай Бережной.

Михаил Порядин поинтересовался у него по поводу еще одного объекта - концертно-спортивного комплекса "Цементник", который был введен в эксплуатацию в 1977 году и нуждается в ремонте.

По информации, озвученной отраслевым министром, балансодержателем "Цементника" является муниципальное бюджетное учреждение "Детско-юношеская школа "Олимпиец".

"В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Обращений воркутинской администрации об оказании содействия в решении вопроса о проведении ремонтных работ в КСК "Цементник" не поступало. А Государственной программой Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" мероприятия и расходы по ремонту спортивных объектов муниципальной собственности не предусмотрены", - отметил Николай Бережной.

Он дополнил, что в 2016 году Правительство Республики Коми выделило четыре миллиона рублей на реализацию малых проектов в сфере физической культуры и спорта, из них Воркуте - 210 тысяч рублей. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, предусматривающих реализацию малых проектов в муниципальных районах (городских округах) по капитальному ремонту, восстановлению плоскостных спортивных сооружений, в том числе дворовых спортивных площадок, и приобретению оборудования и спортивных площадок.

При этом коэффициент загруженности объектов в Воркуте, а этот показатель отражает эффективность использования спортивной инфраструктуры, составляет 75%.

Также Николай Бережной сообщил, что Воркута рассматривается региональным Минспорта одной из основных площадок реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми: самая большая доля приходится на Сыктывкар, затем идет Ухта, третья - Воркута.

Информируя Михаила Порядина в части финансирования выезда сборных команд Республики Коми на соревнования в другие города, Николай Бережной признал, что у ГАУ Республики Коми "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта" перед МОГО "Воркута" такие проблемы имеются.

"Очень часто это происходит по причине неправильного оформления финансово-отчетной документации, так что надо разбираться в каждом конкретном случае", - сказал Николай Бережной.

Докладывая Михаилу Порядину по теме организации летнего отдыха юных спортсменов, Николай Бережной сообщил, что ежегодно организуется оздоровление и отдых детей-спортсменов региона.

В 2017 году организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе республиканских спортивных школ, подведомственных региональному Минспорта, спортивно-оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием "Олимп", расположенного на республиканском лыжном комплексе им. Р. Сметаниной в с.Выльгорт Сыктывдинского района и выезд в детские оздоровительные учреждения, расположенные на берегу Черного моря (Краснодарский край).

Распределение мест в летние лагеря осуществлялось по заявкам муниципальных образований и республиканских спортивных школ, подведомственных Минспорта Республики Коми, федераций по видам спорта, с учетом рейтинга выступлений юных спортсменов в спортивном сезоне 2016-2017 годов.

В Краснодарский край (ДОЛ "Энергетик", п. Сукко; санаторий "Солнечный", п. Кабардинка) отправятся 350 ребят. Это одаренные дети, обучающиеся в государственных спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) и муниципальных детско-юношеских спортивных школах, победители и призеры Первенств России и других соревнований всероссийского уровня, кандидаты в юношеские сборные команды Республики Коми по приоритетным видам спорта.

По итогам совещания Михаил Порядин поручил Анатолию Князеву и Николаю Бережному проработать с администрацией Воркуты решение вопросов, связанных с повышением эффективности использования спортивных объектов, улучшения создания условий для проведения тренировочного процесса, организации активного досуга населения; погашения задолженности ГАУ Республики Коми "Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта" перед МОГО "Воркута" за выезды на соревнования. А также рассмотреть возможность выделения дополнительной квоты для юных воркутинских спортсменов при подготовке летней оздоровительной кампании - 2018.

При этом Михаил Порядин отметил, что в соответствии с федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" полномочиями в области физической культуры и спорта наделены не только Российская Федерации и ее субъекты (регионы), но и органы местного самоуправления.