Врач-педиатр Ухтинской детской больницы Светлана Гритчина получила всероссийское признание

20 июня 2017 года, 17:15 | Ухта
Фото Минздрава Коми

Врач Светлана Гритчина стала победителем Всероссийского конкурса "Лучший врач года" - 2017 в номинации "Лучший педиатр".

По информации пресс-службы Минздрава Коми, по итогам Всероссийского конкурса врачей 2017 года заведующая отделением организации медицинской помощи детям и подросткам в школах и образовательных учреждениях, врач-педиатр Ухтинской детской больницы Светлана Гритчина заняла первое место в номинации "Лучший педиатр".

С.Гритчина окончила Пермский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия". Имеет высшую квалификационную категорию. Общий медицинский стаж составляет 32 года, из которых 29 лет специалист работает в Ухтинской детской больнице.

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Имеет диплом участника конкурса "Детский врач года" Союза педиатров России за вклад в охрану здоровья детей России. В 2017 году Центр здоровья Ухтинской детской больницы признан победителем конкурса "Лучший центр здоровья России" в номинации "Лучший центр здоровья в рамках выездной формы работы с населением".

За заслуги в области здравоохранения награждена Почетными грамотами администрации Ухты, Управления здравоохранения администрации МОГО "Ухта", Министерства здравоохранения Республики Коми, военного комиссара Республики Коми, Министерства образования Республики Коми, Министерства здравоохранения Российской Федерации.

***Всероссийский конкурс врачей проводится с 2000 года, а с 2011 года лучшие врачи страны получают дипломы и денежное вознаграждение.

Конкурс проводился по 29 номинациям. Было рассмотрено 653 конкурсные работы врачей из 62 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных органов исполнительной власти.

Комиинформ
  Ключевые слова: медицина, кадры
  Рубрика: Общество
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