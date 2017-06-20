На улице Школьной в Визинге появится тротуар с перилами

С наступлением благоприятной погоды в Визинге продолжились работы по реализации проекта "Устройство пешеходного тротуара ул. Школьная с. Визинга" в рамках выделенного гранта главы Республики Коми на празднование Дня образования Республики Коми.

Как сообщается в группе "Сысольский район: вчера, сегодня, завтра" ВКонтакте, возле так называемой "красной школы" началась укладка бордюрного камня. По улице Школьной от перекрестка ул. Советской до основного корпуса Визингской школы рабочие администрации СП "Визинга" снимают грунт, срезают кустарник для подготовки участка под пешеходный тротуар.

Улица Школьная в райцентре ведет к двум дошкольным учреждениям и основному зданию Визингской школы. Улица узкая, дети зачастую передвигаются по проезжей части дороги, где в утренние и вечерние часы идет большой поток автомобилей. Поэтому тротуары с перильными ограждениями позволят обезопасить пешеходов.

Проект планируется завершить к 20 августа.

Муниципальный район "Сысольский" получил грант главы Республики Коми в размере 10 млн. рублей. На эти деньги руководство района планирует построить в Визинге возле кинотеатра "Мир" игровую площадку "Сказочный киноостровок", а также архитектурную композицию. Кроме того, в селе появится автостоянка на 30 мест, системы водоснабжения и водоотведения на универсальной спортивной площадке по ул. Оплеснина, пандус возле Дома быта.

Также будут реконструированы крыши детского сада № 8 в с. Визинга и Дома культуры в с. Куратово, проведен ремонт уличного освещения на центральной площади в райцентре, организован межрегиональный этно-фольклорный фестиваль "Кöйдыс".