Анатолий Князев предложил общественности и движению "Коми войтыр" помочь властям выработать меры по "отрезвлению северян"

Вице-премьер Коми Анатолий Князев, возглавляющий Минсельхоз региона, предложил общественности и движению "Коми войтыр " помочь властям выработать меры по "отрезвлению северян".

Свое предложение он озвучил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.



Как уже сообщал "Комиинформ", руководство региона и правоохранители обсуждают проблему алкоголизации населения.

"Я считаю, что нужно привлекать к выработке мер по отрезвлению населения общественность и движение "Коми войтыр". А то мы открываем сельхозпредприятия в глубинке, а найти местные кадры - сложно. Люди есть, но работать не хотят", - отметил министр. Его мысль развили собравшиеся, добавив: "потому что пьют".



Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова напомнила членам комиссии о том, что на портале rkomi.ru создан раздел "пьянству нет" и предложила ведомствам активнее участвовать в его наполнении.



Кроме того, в рамках обсуждения темы участники разговора дискутировали на предмет перспектив сферы розничной торговли, особенно в глубинке.

Не секрет, что торговые точки приносят прибыль владельцам за счёт продаж не хлеба и продуктов, а за счёт алкоголя.



Нужно ли в малых населённых пунктах запрещать реализацию спиртного - мнения у специалистов разошлись. Зато все однозначно признали необходимость создания условий для альтернативного - здорового и граждански активного - образа жизни.