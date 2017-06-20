Анатолий Князев предложил общественности и движению "Коми войтыр" помочь властям выработать меры по "отрезвлению северян"

20 июня 2017 года, 16:20 |
Фото Антона Пархачева

Вице-премьер Коми Анатолий Князев, возглавляющий Минсельхоз региона, предложил общественности и движению "Коми войтыр " помочь властям выработать меры по "отрезвлению северян".

Свое предложение он озвучил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Как уже сообщал "Комиинформ", руководство региона и правоохранители обсуждают проблему алкоголизации населения.

"Я считаю, что нужно привлекать к выработке мер по отрезвлению населения общественность и движение "Коми войтыр". А то мы открываем сельхозпредприятия в глубинке, а найти местные кадры - сложно. Люди есть, но работать не хотят", - отметил министр. Его мысль развили собравшиеся, добавив: "потому что пьют".

Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова напомнила членам комиссии о том, что на портале rkomi.ru создан раздел "пьянству нет" и предложила ведомствам активнее участвовать в его наполнении.

Кроме того, в рамках обсуждения темы участники разговора дискутировали на предмет перспектив сферы розничной торговли, особенно в глубинке.

Не секрет, что торговые точки приносят прибыль владельцам за счёт продаж не хлеба и продуктов, а за счёт алкоголя.

Нужно ли в малых населённых пунктах запрещать реализацию спиртного - мнения у специалистов разошлись. Зато все однозначно признали необходимость создания условий для альтернативного - здорового и граждански активного - образа жизни.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: село, Алкоголь
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:51 20.06.2017
Жителям Коми советуют не употреблять алкоголь и его заменители
17:30 16.06.2017
Жительница Эжвы "от скуки" спаивала подростков
15:28 01.06.2017
Повредивший рельсы вахтовик в Усинске возвращался по шпалам домой в Кировскую область /Подробности/


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления




Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

18 июня

В этот день в 1855 году русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов курган.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus