Житель Сыктывдинского района лишился крупной суммы, решив купить автомобиль по выгодной цене на сайте "Авито.ру"

В дежурную часть ОМВД России по Сыктывдинскому району поступило заявление от местного жителя 1993 года рождения по факту хищения у него путем обмана 110 тысяч рублей.

Как пояснил заявитель, на сайте "Авито.ру" он нашел объявление о продаже автомобиля "Киа Рио" 2014 года выпуска по цене 345000 рублей. Мужчина сразу же позвонил продавцу и поинтересовался низкой ценой автомобиля. Продавец пояснил, что срочно хочет купить земельный участок для своей дочери, поэтому деньги нужны срочно, так как ему необходимо внести залог в размере 110 000 рублей.

При этом онлайн-продавец отметил, если мужчина не готов оперативно перевести аванс, то у него есть и другие покупатели на автомобиль. Житель Сыктывдинского района, не желая упускать выгодное предложение, перевел двумя переводами на указанный счет задаток в размере 110000 рублей.

После этого покупатель попросил продавца прислать на электронный адрес "скан" паспорта, документов на автомобиль и расписки, подтверждающей получение денежных средств. Продавец выполнил просьбу, чем убедил жителя Сыктывдинского района в своей порядочности.

После этого потерпевший направился в Архангельск для завершения сделки. В пути ему позвонил продавец и попросил перевести ему еще 90 тысяч рублей. Это вызвало подозрение у покупателя, и денежные средства он переводить не стал.

Приехав в Архангельск, потерпевший позвонил продавцу, чтобы договориться о встрече. Но владелец авто отказался от сделки, так как покупатель не перевел 90 тысяч рублей. Продавец пообещал, что заплаченные деньги будут возвращены мужчине в течение 30 минут. Однако возврата так и не произошло.

Вернувшись домой, мужчина по документам на автомобиль нашел настоящего владельца транспортного средства. Оказалось, что он действительно продает свое авто, но не за 345, а за 528 тысяч рублей и через автосалон. В автосалоне данную информацию подтвердили. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенников.

В настоящее время следователями ОМВД России по Сыктывдинскому району принято решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Республике Коми рекомендует жителям региона быть бдительными и внимательно относиться к сделкам посредством сети Интернет.

Напоминаем, что при приобретении товаров посредством сети Интернет либо совершении других сделок не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном их получении.

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