Жителям Коми советуют не употреблять алкоголь и его заменители

20 июня 2017 года, 15:50 |
Фото Антона Пархачева

МВД по Коми и Минздрав региона обращаются к жителям республики с призывом не употреблять спиртное и его заменители, поскольку это оборачивается алкогольными психозами и отравлениями с угрозой летального исхода.

В эти минуты в Администрации главы Коми проходит заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Первым вопросом члены комиссии обсуждают незаконный оборот алкоголя и товаров, употребляемых населением вместо него.

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Как отметил начальник отдела организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с ОИВ и ОМСУ МВД по Коми Алексей Жиганов, в этом году в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено 61 уголовное дело. Помощниками правоохранителей выступают граждане с активной гражданской позицией, которые сигнализируют о нарушениях через сайт министерства, портал "Активный регион" и напрямую в полицию. Рейды по сигналам населения проводятся еженедельно. В апреле этого года в рамках специальной акции проведено 780 проверок, обернувшихся изъятием 1275 единиц незаконной продукции. Штрафы виновным выставлены более чем на миллион рублей.

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"Основная проблема в республике - употребление вместо алкоголя парфюмерно-косметических жидкостей. Летальным исходом это обернулось в текущем году уже для 33 северян (в основном, от "Боярышника"). Через СМИ мы рекомендуем населению не распивать спиртное, тем более - в малознакомых компаниях, и не использовать вместо алкоголя непищевую продукцию с содержанием спирта", - отметил представитель МВД по Коми.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Коми Людмила Глушкова привела свою статистику. Сотрудники проинспектировали 5400 литров алкоголя на 39 торговых объектов. Основные нарушения в этом году: продажа без полного пакета сопроводительных документов; без даты изготовления на маркировках бутылок; ниже установленной Минфином РФ стоимости (один факт - Сосногорск) и вообще без лицензии (один факт - Усть-Куломский район).

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Что касается бытовой химии, уже снято с продажи 23 тысячи литров (больше всего - стеклоомывателей). Из них 80 процентов не соответствовали нормативам (превышение метилового спирта).

Штрафы торговцам наложены более чем на полмиллиона рублей.

"Что касается среднего показателя смертности от алкоголя и спиртосодержащей продукции - он превышен в Инте, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Княжпогостском, Прилузском и Сысольском районах", - перечислила проблемные муниципалитеты выступавшая.

По её словам, из 137 отравлений в этом году 104 случая привели к смерти пострадавших.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин обрисовал среднестатистический портрет пьющего северянина - больше всего это представители трудоспособного возраста, при этом не работающие.

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Лидеры по алкоголизации - Инта, Сысольский, Ижемский, Княжпогостский, Удорский районы. Таким образом, проблема особо актуальна для сельских районов.

"Во многом такие показатели - следствие доступности алкоголя и спиртосодержащей продукции в продаже. Причём в формате шаговой доступности. Торговых точек в Коми, продающих эти товары, в десять раз больше лимита, рекомендованного регионам Общественной палатой России", - высказался министр.

Замруководителя Минсельхоза Коми Ольга Бабина спрогнозировала сокращение игроков этого сегмента в сфере торговли с расширением внедрения продаж через ЕГАИС (единая государственная автоматизированая информационная система). По её словам, далеко не везде в регионе есть доступ в интернет, квалифицированные сотрудники, умеющие работать в данной информационной системе. Кроме того, оборудование для ее использования требуется довольно дорогостоящее.

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Председательствующая на заседании Лариса Максимова, первый заместитель председателя правительства Коми, отметила недостаточное освещение темы в прессе для формирования нетерпимости к алкоголизации и продажам спиртосодержащей продукции, которую любители горячительного используют не по назначению. По её поручению в нужном ракурсе данная тематика должна будет отражаться в масс-медиа на постоянной основе.

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Дарья Шучалина
  Ключевые слова: Алкоголь
  Рубрика: Общество
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