Многодетным и малоимущим семьям подарят инвентарь для активного летнего отдыха

27 июня 2017 года, 11:25 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывкарская епархия и неравнодушные жители города обратили внимание на досуг и активный отдых детей в период летних каникул. Благотворительная акция "Быстрее ветра" направлена на помощь детям, не имеющим возможности выехать в оздоровительный лагерь, для детей из неполных, малоимущих и многодетных семей.

"Эта акцию мы запустили впервые. Наша задача - подарить возможность весело и активно проводить время тем из детей, кто летом остается дома и чьи родители зачастую не могут позволить себе покупку спортивного инвентаря и игрушек", - рассказала заместитель руководителя епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности Сыктывкарской Епархии Светлана Давыдова.

Социальный отдел собирает для детей волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи, ракетки и воланчики для бадминтона и настольного тенниса, скакалки, летающие тарелки и бумеранги, а также роликовые коньки, самокаты, велосипеды и любой другой спортинвентарь для организации летнего отдыха.

Акция продолжится до конца текущего месяца, после весь инвентарь будет передан в семьи. С 1 июля социальный отдел начнет работу уже в традиционном направлении - сборе школьных принадлежностей для нуждающихся детей к 1 сентября.

Контакты для передачи благотворительной помощи:
Эжва: Кирилл, тел. 8-906-879-81-95
Сыктывкар: Светлана, тел. 8-904-102-38-38 Татьяна тел. 8-900-979-47-46

Также, можно перечислить средства на карту Сбербанка отдела соц. служения Сыктывкарской епархии 4817760082452792, с обязательной пометкой "Быстрее Ветра"

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спорт, родители, подарок, отдых, лето, инвентарь, дети, благотворительность
  Рубрика: Общество
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