Межрайонный фестиваль культуры народа Коми "Емдiнса югöр" состоится в селе Усть-Вымь 24 июня.

Организует праздник районная администрация. Традиционно в этот день проходят концертные выступления исполнителей из Республики Коми и коллективы художественной самодеятельности Усть-Вымского района.

Для гостей фестиваля также будут работать спортивные площадки, точки питания с блюдами национальной кухни и ярмарка.

Фестиваль направлен на сохранение традиций коми народа и приобщение молодежи здоровому образу жизни.

"Емдiнса югöр" - лауреат национальной премии в области событийного туризма "Russian event awards" в 2014 году. Проект праздника был номинирован в области культуры, среди молодежных собыий, а также в номинацииях "Лучший проект исторической направленности", "Лучший проект по популяризации народных традиций" и "Лучшая площадка для развития событийного туризма".

В этот день, как сообщает местная администрация, будет изменен маршрут движения пассажирских межмуниципальных автобусов № 525 "Сыктывкар-Микунь". В прямом и обратном направлении высадка и посадка пассажиров будет осуществляться без заезда в село Усть-Вымь, а на одноименном остановочном пункте автодороги "Вогваздино-Яренск".

24 июня также будет введено ограничение на движение автотранспорта в селе Усть-Вымь. Под него попадут улицы: Центральная, Совхозная, Заручейная. Запрет на движение будет установлен в периоды с 10.00 до 15.00 часов и с 19.00 до 22.00 часов.