Школьники Койгородка устроили производственную зарядку с местными властями, а активисты РДШ и "Волонтеры Победы" перестали выяснять, кто главнее

20 июня 2017 года, 15:33 |
Фото Антона Пархачёва

180 человек принимают участие в семинаре "Развитие Российского движения школьников в Республике Коми", который сегодня, 20 июня, проходит в Сыктывкаре. Среди них 40 педагогов-организаторов и 60 заместителей директоров средних общеобразовательных заведений республики, желающих либо заявить о себе как о школах, в которых движение бурно развивается, либо больше узнать об организации.

На пленарной части семинара выступили заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова и ответственный секретарь РДШ Алиса Крюкова.

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Поделились опытом с коллегами региональные координаторы движения в Чувашии и Пермском крае.

Председатель регионального отделения РДШ Коми Ольга Медведева вкратце рассказала о становлении организации в республике, перечислила акции, в которых принимали участие активисты.

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"Главный итог – Российское движение школьников в Коми есть!" - заявила О.Медведева. И призналась, что лично ей в РДШ больше всего нравится то, что это настоящая семья. Например, когда у кого-то из педагогов-организаторов день рождения, все, и дети, и взрослые участники движения их поздравляют.

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Региональный координатор РДШ в Коми Василий Андреев отметил, что кураторы пилотных площадок движения провели колоссальную работу, особенно в опорных учебных заведениях – Гимназии №1 и Объячевской средней общеобразовательной школе. И поблагодарил родителей, от которых ежедневно приходят десятки писем с вопросом, как ребенку можно попасть в организацию.

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Он рассказал об опыте школы Койгородка, в которой движение развивалось "с нуля", а сейчас там организуют немало интересных проектов. Например, школьники приходят на заседания местных властей и проводят там совместную производственную зарядку.

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Российское движение школьников в Коми начало работать с социальными партнерами.

"Теперь перестали выяснять, кто главнее, "Волонтеры Победы" или РДШ. А просто начали работать вместе", - отметил В.Андреев. Также в школах появилась "Юнармия", другие общественные организации. Республиканский центр по туризму предоставляет РДШ площадку для проведения мероприятий.

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Координатор движения поблагодарил информагентство "Комиинформ" и молодежный портал "Твоя Параллель" за информационную поддержку.

"Каждую неделю там появляются новости об РДШ", - сообщил В.Андреев.

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После пленарного заседания участники семинара разошлись по четырем дискуссионным площадкам: "Особенности организации деятельности первичного отделения РДШ в сельской школе", "Учреждения дополнительного образования и детских общественных объединений как ресурсная площадка развития РДШ", "Организационное и педагогическое сопровождение деятельности первичного отделения РДШ. Роль старшего вожатого, педагога-организатора и заместителя директора по воспитательной работе по развития РДШ", "Социальное взаимодействие с партнерами РДШ на уровне муниципалитета".

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Впереди подиум-дискуссия "Перспективы развития Российского движения школьников в Республике Коми" и подведение итогов семинара.

Илья Баканов
  Ключевые слова: семинар, РДШ, дети, воспитание
  Рубрика: Общество
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