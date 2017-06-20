Глава Коми призвал банковский сектор превратиться из "сберегательных касс" в полноценные кредитные учреждения

Глава Коми Сергей Гапликов призвал банковский сектор перестать паразитировать на вкладах населения и участвовать в развитии экономики республики. Потребности бизнеса и возможности банковской системы сегодня рассматривали на заседании Координационного совета по малому и среднему предпринимательству под председательством С. Гапликова.

Открывая заседание, глава подчеркнул, что основная цель встречи – это выстраивание системы взаимодействия власти, банков и бизнеса при формировании политики кредитования реального сектора экономики республики, а также поиск новых взаимовыгодных форм сотрудничества между банковской сферой и предпринимательским сообществом.

"Для республики любой предприниматель ценен и важен, - отметил С. Гапликов. – Это и налоговая база, и развитие инфраструктуры, и рабочие места, и стабильность экономической ситуации в регионе".

Руководитель региона поинтересовался у известной сыктывкарской предпринимательницы, руководителя мастерской "Югыд арт" Светланы Туровой, специализирующейся на народных промыслах, какую поддержку ей оказывает банковский сектор и является ли эта помощь достаточной.

С. Турова рассказала, что предпринимателям порой непросто получить кредитные средства на развитие, особенно тем, что выбрал упрощенную систему налогообложения и, в частности, патентную систему.

"Некоторые банки вообще не рассматривают нас, предпринимателей, в качестве кредиторов, - пояснила она. – Нас считают чуть ли не безработными. Спасибо, нашелся банк, который выдал нам кредит, благодаря чему мы сейчас в Корткеросском районе достраиваем первую в Коми ремесленную мастерскую. Проблемы в банковском секторе есть у многих предпринимателей. Мы занимаемся легальным бизнесом, и, хотелось бы, чтобы банки рассматривали нас как полноправных участников рынка".

"Они вас безработными и нелегалами считают, что ли? Вы для них пока вне правового поля?" - уточнил руководитель региона.

"В одном из банков мне не дали кредит даже под залог квартиры в Сыктывкаре, - пояснила женщина. – А в другом приняли в залоговую массу и квартиру, и доходы. Сейчас мы хотим получить кредит на покупку технологического оборудования. Обратились за помощью к министру экономики Коми Марине Анисимовой, которая помогает нам оформить заем по льготной ставке 10,6%".

Пользуясь случаем, предпринимательница пригласила главу Коми на предстоящее открытие ремесленной мастерской.

Выслушав С. Турову, глава региона дал поручение Правительству проанализировать всю практику взаимодействия, сложившуюся между бизнесом и банками, и подготовить предложения о том, как власти будут в будущем реагировать на ситуации, подобные той, что описала бизнесвуман.

"Трутни нам не нужны, - заявил С. Гапликов. – Собирать деньги в копилочку народ и сам умеет, особых способностей для этого не требуется. От банков нужна разумная, грамотная и взвешенная позиция с точки зрения оказания помощи предпринимателям. Паразитировать на вкладах населения я никому не позволю. Обратите внимание на свои затраты, издержки, офисы, в которых вы сидите, дорогие машины, суперсовременные технологические системы, но… Коллеги, все это надо направить на развитие экономики. Я прошу вас из сберегательных касс превратиться в нормальные банковские структуры. С нас достаточно МММов и Хопер-инвестов".

Председатель Координационного Совета напомнил, что на прямой линии с жителями России президент В. Путин подчеркнул необходимость совершенствования институтов поддержки предпринимательства. Банковское сообщество должно играть в этом процессе главенствующую роль.