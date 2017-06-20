В канун Дня семьи, любви и верности в Сыктывкаре развернется Городок семейных талантов

7 июля в честь Дня семьи, любви и верности на площадке возле городского бассейна (под часами) пройдут традиционные народные гуляния, которые объединят супружеские пары-долгожителей и молодожёнов, творческие и активные семьи и, конечно, всех жителей и гостей столицы Коми.

Начало мероприятия ‒ в 15.00.

В Городке семейных талантов взрослые и дети смогут стать активными участниками семейных мастерских, увлекательных мастер-классов и игровых площадок. У всех желающих появится возможность изготовить главный символ праздника ромашку и поделки из различных материалов (бисера, бумаги, шерсти, ниток, ткани, шаров), поиграть с кинетическим песком или нарисовать интересный рисунок на лице. Самых спортивных зрителей ждет захватывающий боулинг, веселая полоса препятствий, шоу мыльных пузырей и много других забавных развлечений. Каждый посетитель Городка за активное участие будет получать жетоны, которые впоследствии можно будет обменять на полезные призы и сладости.

Оставить память о празднике можно будет, сделав красивое фото в любой понравившейся фотозоне, нарисовав рисунок семейного счастья или написав добрые слова, пожелания и откровения на стене признаний.

Центром внимания всех присутствующих станет чествование восьми образцовых семей Сыктывкара, удостоенныхмедалями "За любовь и верность", а также встреча семей молодоженов, узаконивших отношения в этот символичный день. Молодые пары пройдут по "живому коридору" и по традиции выпустят в небо белых голубей.

Ярким украшением мероприятия станет фестиваль семейного творчества, где зрители смогут насладиться семейными выступлениями и концертными номерами танцевальных и вокальных коллективов Сыктывкара. А маленькие жители и гости нашего города смогут поучаствовать в конкурсе стилизованных детских костюмов, основным условием участия в котором станет ромашковый стиль, то есть использование символа праздника в качестве элемента костюма.

Участие во всех мероприятиях и мастер-классах бесплатное.

***Всероссийский день семьи, любви и верности является одной из важных социально значимых дат, почитаемых многими жителями нашей республики. Начиная с 2009 года, в честь этого праздника каждый год в столице Коми проходят увлекательные и запоминающиеся мероприятия: забег малышей в ползунках, финал республиканского конкурса "СуперПапа", Парад-конкурс семей, акция "Живой микрофон", трогательная встреча молодоженов и прочие. Праздник полюбился жителям и гостям столицы Коми и стал по-настоящему народным.

Организаторы – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Региональный центр развития социальных технологий.

Информационные спонсоры – Love Radio в Сыктывкаре, радио Дача, Комиинформ, Источник новостей Сыктывкар, Комсомольская правда - Коми - KP.RU.