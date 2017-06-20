27 июня в Эжве на сутки отключат холодную воду, с 10 по 23 июля - горячую
27 июня в Эжве на сутки отключат холодную воду, с 10 по 23 июля - горячую, сообщает сыктывкарская мэрия.
Работы по подготовке водопроводных сетей и запорной арматуры к работе в предстоящий осенне-зимний период продлятся с 8 утра 27 июня до 8 утра 28 июня 2017 года.
Ознакомиться с графиком подвоза воды можно на официальном сайте Эжвинского района.
Также в период с 10 по 23 июля 2017 года в Эжвинском районе будет произведено плановое отключение горячего водоснабжения всех потребителей.
Администрация Эжвинского района просит жителей проявить терпение и отнестись с пониманием к предстоящим отключениям, главная цель которых – обеспечение надлежащей подготовки тепловых и водопроводных сетей Эжвинского района Сыктывкара к работе в зимний период 2017-2018 годов
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