В День молодёжи 25 июня в Сыктывкаре предложено отказаться от продажи алкоголя

Мэрия рекомендовала торговым организациям, осуществляющим деятельность на территории Сыктывкара, не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в предстоящее воскресенье 25 июня.

Соответствующее решение принято в связи с необходимостью ограничения доступности алкогольной продукции и обеспечения общественного правопорядка при праздновании Дня молодежи.

Напомним, в Коми в соответствии с законом Коми на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День молодежи — 27 июня, а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днём молодёжи.

Но поскольку празднование молодежного праздника в этом году состоится 25 июня, мэрия предложила предпринимателям воздержаться от продажи алкоголя и в этот день.

***Ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

За нарушение нормы предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.