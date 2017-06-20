В Коми города очищают от "визуального мусора"

20 июня 2017 года, 14:00 | Сыктывкар, Ухта

В Республике Коми продолжаются мероприятия по очистке городов от "визуального мусора".

Работа по поэтапной замене вывесок и рекламных щитов на соответствующие современным стандартам конструкции ведётся в рамках приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды.

Напомним, эту задачу предстоит выполнить государственному казенному учреждению "Коми реклама" совместно с администрациями городских округов и муниципальных районов.

На сегодня владельцами рекламных конструкций по требованию "Коми рекламы" демонтированы 14 конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории Сыктывкара без соответствующего разрешения. Еще 24 владельцам выданы предписания о демонтаже незаконных рекламных конструкций. В случае неисполнения предписаний данные конструкции будут демонтированы силами "Коми рекламы" с предъявлением требований владельцам о возмещении понесенных расходов на демонтаж.

Сегодня ведётся работа по установлению владельцев 77 незаконных рекламных конструкций, установленных в Сыктывкаре и Ухте для выдачи предписаний. По итогам командировок сотрудников учреждения в иные городские округа и муниципальные районы Республики Коми число выявленных незаконных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, только возрастёт.

Одновременно с работой по демонтажу рекламных конструкций, размещаемых без соответствующего разрешения, ведётся разработка правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Республики Коми и схем их размещения для каждого городского округа и муниципального района. Правила будут определять типы, виды, габариты рекламных конструкций, допустимых к установке на территории Республики Коми, а также требования к их внешнему виду и порядку содержания.

Схемы размещения рекламных конструкций предполагается разрабатывать с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений и городских округов, а также требований муниципальных правовых актов о зонировании территорий муниципальных образований по типам отдельно стоящих рекламных конструкций.

Комиинформ
  Ключевые слова: реклама
  Рубрика: Экономика
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