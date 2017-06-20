Наталья Михальченкова: "С 1 сентября в каждой школе Коми должна быть организована работа по тем же направлениям, что и в РДШ"

58% учащихся и 52% родителей удовлетворены организацией жизнедеятельности в школах Коми. Такие результаты мониторинга привела заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова на проходящем в Сыктывкаре семинаре "Развитие Российского движения школьников в образовательных учреждениях Республики Коми".

Она поприветствовала участников от имени главы Коми Сергея Гапликова и отметила, что формат сегодняшней встречи, именно образовательный семинар, а не совещание, был выбран правильно. Он поможет раскрыть, как задачи правительства региона по воспитанию детей встраиваются в концепцию Российского движения школьников.

"Мы надеемся, что нам удастся наладить взаимодействие со всеми организациями, которые помогут в развитии детей в рамках направлений РДШ", - заявила Н.Михальченкова.

По мнению зампреда правительства, часто школьников ориентируют на какое-то событие и нагружают подготовкой к нему во внеучебное время, что говорит об отсутствии системной воспитательной работы.

"Школа ошибается, не уделяя внимание каждому ребенку. Когда нашими детьми не занимаются ни родители, ни система образования, ими занимается улица", - предупредила Н.Михальченкова. И сообщила, что во всех последних случаях самоубийств подростков диагноз один – дети оставались без внимания.

Она сообщила, что РДШ рассматривается региональным правительством как модель воспитательной работы в образовательных учреждениях республики по развитию школьников. И добавила, что с 1 сентября во всех школах Коми должна быть организована работа по тем же четырем направлениям, что и в РДШ: медийному, волонтерскому, экологическому и военно-патриотическому.