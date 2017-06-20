Сегодня в Сыктывкаре стартовал приём заявок на конкурс творческих идей оформления набережной в Кировском парке, напоминает сыктывкарская мэрия.

Участники конкурса могут предложить городу идею оформления будущей набережной через рисунки, скульптуру, эссе и другие творческие средства. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Напомним, идея провести соответствующий конкурс принадлежит мэру Сыктывкара Валерию Козлову, который анонсировал его на прошлой неделе в ходе брифинга с журналистами республиканских и городских СМИ.

Между тем, на конкурс уже поступили две заявки. Первый конкурсант предложил воссоздать на будущей набережной одно из семи чудес России в миниатюре – столбы выветривания на плато Маньпупунёр. Автор идеи полагает, что это позволит жителям и гостям Сыктывкара увидеть достопримечательность Республики Коми и послужит мотивацией увидеть её, что будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.

Второе предложение – обустроить на склонах набережной кинотеатр под открытым небом с LED-экранами для разных возрастных категорий: днём сеансы сказок и мультфильмов для детей, вечером – отечественная и зарубежная киноклассика для старшего поколения, ночью исторические фильмы, комедии и романтические картины для молодежи.

*** Документы для участия в конкурсе можно отправить по электронной почтеkultura@syktyvkar.komi.com, либо на бумажном носителе предоставить Управлению культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" – 167000, г. Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22, каб.529. Контактный телефон: 8(8212) 294–234.

Конкурс творческих проектов идеи оформления набережной проводится по следующим возрастным категориям: I группа 5–10 лет (приз – велосипед); II группа 11–18 лет (приз – планшет); II группа19–35 лет (приз – смартфон); IV группа от 36 лет (приз – телевизор).

Приём документов для участия в конкурсе продлится до 20 июля. После отбора комиссией четырех проектов по четырем возрастным категориям в срок до 1 августа – до момента вынесения окончательного решения по победителям конкурса – будет организовано интернет-голосование, целью которого является формирование народного рейтинга представленных проектов-победителей.

Далее с 10 августа по 10 октября 2017 года мэрия Сыктывкара проведёт второй конкурс – уже среди профессионалов из сферы архитектуры и строительства. Главная задача профессионалов – предложить решение на основе идеи-победителя первого конкурса, которую поддержат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования.