Арестованное имущество в Коми можно приобрести на торгах и на комиссионных началах

20 июня 2017 года, 12:35 |

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми сообщает гражданам о проведении публичных торгов по реализации незаложенного движимого и недвижимого имущества и заложенного движимого имущества.

Жителям и гостям столицы Республики Коми предоставлена возможность по доступным ценам приобрести автомобили импортного производства, жилые помещения в городах и районах республики, а также другое имущество. Все имущество, участвующее в торгах, ранее было арестовано судебными приставами и изъято у должников в целях исполнения судебных решений и передано в Территориальное управление Росимущества в Республике Коми.

К примеру, стоимость легкового автомобиля Opel Astra 2010 года выпуска начинается от 150 тысяч рублей, начальная цена автомобиля Toyota Camry 2012 года выпуска составляет 1 016 тыс. руб.

Торги пройдут 26.06.2017 в 11 часов 10 минут и 10.07.2017г. в 11 час. 10 мин и по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, 531 каб.

Ознакомиться с порядком подачи заявок и полным перечнем арестованного имущества можно на официальном сайте Территориальное управление Росимущества в Республике Коми http://tu11.rosim.ru/activities/realization/confiscat/info/313709, на официальном сайте ФССП России (необходимо выбрать регион) http://fssprus.ru/torgi/. Также перечень арестованного имущесьва публикуется в газете "Коми му".

Обращаем внимание граждан, что специализированная организация ООО "Элит-Торг" на постоянной основе осуществляет реализацию арестованного имущества путем продажи на комиссионных началах.

Так, телевизор Samsung диагональю 100 см можно приобрести за 5 тыс.руб., DVD-проигрыватель SONY модель BDP-S485 № 502 стоит 2 тыс.руб. С полным перечнем предметов, выставленных на реализацию можно ознакомиться на официальном сайте ООО "Элит-Торг" http://elit-torg.com/sale.php.

Комиинформ
  Ключевые слова: аукцион
  Рубрика: Экономика
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