В Княжпогосте местный житель осуждён за запоздалую жалость к девушкам, которые украли деньги с его банковской карты

Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний потерпевшим в суде). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Княжпогостского района.

Судом установлено, что 6 декабря 2016 года в Емве молодой человек устроил вечеринку с двумя знакомыми девушками. Он немало выпил и уснул, а в это время гостьи вытащили из кошелька его банковскую карту и сняли с нее 81 тыс. рублей, после чего удалили из телефона спящего все сообщения о произведенных операциях.

На следующий день молодой человек обнаружил кражу и обратился в полицию. В отношении девушек было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ходе его рассмотрения в суде в апреле 2017 года молодой человек из жалости к ним дал суду заведомо ложные показания о том, что кражи не было, а 81 тыс. рублей он своим приятельницам одолжил, добровольно передав банковскую карту и сообщив ее пин-код.

В результате молодой человек сам стал фигурантом уголовного дела. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Девушки осуждены Княжпогостским районным судом в апреле 2017 года к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Оба уголовных дела расследованы ОМВД России по Княжпогостскому району.