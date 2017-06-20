АО "Транснефть-Север" разработало макет нефтеперекачивающей станции "Ухта-1" с реализуемым инвестиционным проектом "Расширение пропускной способности магистральных нефтепроводов "Уса – Ухта" и "Ухта - Ярославль".

Макет выполнен с фотографической точностью в масштабе 1:350, и представляет собой точную копию действующей НПС с учетом тех объектов, которые появятся по завершению реализации инвестиционного проекта.

"Макет был изготовлен в очень сжатые сроки и имеет важное практическое значение – теперь мы наглядно видим те объекты, которые появятся на НПС "Ухта-1". Макет сделан с учетом проектной документации, фотографий объектов и спутниковых изображений. Детализация такова, что учтены даже знаки пешеходных переходов на дорожках между станциями. Большинство из этих мелких деталей изготовлены вручную – на 3D принтере изготовить их оказалось невозможным", - рассказал начальник технического отдела Общества Владимир Ильин.

Напомним, в рамках реализуемого инвестпроекта АО "Транснефть – Север" работает над увеличением пропускной способности магистрального нефтепровода "Ухта-Ярославль" до 23,4 млн. тонн в год для транспорта Ярегской нефти. Это углеродное сырье характеризуется как высоковязкое, до 3200 сСт при 20°С. Для этого запланировано увеличение резервуарного парка на НПС "Ухта-1" со строительством пункта подогрева нефти, а также сооружение пункта подогрева нефти на НПС "Приводино" в Архангельской области.

На НПС "Ухта-1" будут построены три вертикальных стальных резервуара объемом в 10 тысяч кубометров каждый, здание насосной подкачки нефти, узел смешения "ярегской" и "усинской" нефти, пункт подогрева нефти мощностью 40 МВт и 2 котельные.

Для увеличения пропускной способности нефтепровода "Ухта-Ярославль" запланирован монтаж 5 установок по вводу противотурбулентной присадки на НПС "Урдома", "Приводино", "Нюксеница", "Погорелово", "Грязовец" и строительство пункта подогрева нефти мощностью 48 МВт на НПС "Приводино". Также в связи с планом по увеличению режимов перекачки будет проведена замена роторов магистральных насосов на 8 НПС: "Ухта-1", "Синдор", "Микунь", "Урдома", "Приводино", Нюксеница", "Погорелово", "Грязовец".

Окончание работ по расширению пропускной способности магистральных нефтепроводов "Уса – Ухта" и "Ухта - Ярославль намечено на 4 квартал 2018 года.