Жизнь собачья: облегчит ли федеральный закон жизнь животным

В российских СМИ активно обсуждается новый законопроект об ответственном обращении с животными. По мнению экспертов, законопроект еще очень сырой и требует глобального пересмотра. Два спорных момент проекта – это установление норматива по площади, который необходим для нормальных условий содержания домашних животных, что позволит определить их предельную численность в жилом помещении. Второй – отлов, стерилизация и возврат на место бездомных животных. В рубрике "Живая речь" два эксперта из Коми рассуждают о том, облегчит ли федеральный закон жизнь животным.

Татьяна Колмакова, профессиональный заводчик собак из Сыктывкара:

– Закон нужен, так как много лет этот вопрос муссируется, а любители животных ломают копья. Нужен потому, что категорически нельзя оставлять ситуацию в таком виде. Правда, непонятно, почему его обсуждение идет на фоне какой-то истерии между зоозащитниками и заводчиками, которых винят во всех смертных грехах.

Но в предлагаемом контексте закон очень сырой, он абсолютно не доработан, многое притянуто за уши. Есть пункты, от которых волосы встают дыбом. Например, отлов, стерилизация (кастрация) и возврат собак на место. Любой профессионал вам скажет, что стерилизованная собака занимает в стае самую низкую ступень иерархической лестницы. Ее будут гнобить свои же сородичи, лишать корма, а могут и вообще загрызть.

У нас миллионы владельцев собак, и ситуация, которая сложилась сегодня с бездомными животными, – это отсутствие правил воспитания и содержания животных и нужных знаний у самих хозяев. Весь корень проблем в тотальной, абсолютной безграмотности населения в этом вопросе, а главное – в нежелании что-то узнать. В советские времена щенка служебной собаки в клубе ДОСААФ могли доверить человеку, который прошел трехмесячные курсы подготовки. Сегодня же нет ничего: ни школ, ни образовательных специализированных курсов, только интернет.

Что касается противостояния зоозащиты и заводчиков: я лично знаю очень много неадекватных зоозащитников, которые просто вот таким образом – угрозами и наездами на тех, кто занимается собаками профессионально, самореализуются. И среди них тоже много случайных людей, не обладающих ни знаниями, ни ветеринарными навыками. Да, они считают себя спасателями, но нельзя везти в приюты диких собак, которые никогда не социализируются.

В приютах должны работать исключительно профессионалы, и вот это тоже должно быть прописано в законе. И разве, когда подбирается сильно искалеченное животное, лечение которого может длиться месяцами, принося бедолаге страшные мучения, – это не жестокое отношение? Я уже не говорю о постоянных сборах средств с населения, при которых просители нередко оказываются мошенниками.

Что касается ограничения количества животных и установления норматива по площади. Безусловно, если в квартире живут 30 кошек или когда недобросовестный заводчик штабелями держит в клетках собак на продажу – закон нужен. Вот к таким "разведенцам" и надо применять уголовную ответственность за жестокое обращение. Нельзя всем подряд заниматься разведением, это однозначно. У профессиональных заводчиков животные находятся в идеальном состоянии, они отслеживают судьбу каждого пристроенного щенка. Но зоозащитники, похоже, никакой разницы не видят, для них и те, и эти – "проклятые разведенцы".

Но если уж на то пошло: граф Орлов – он что, враг? Благодаря ему появились орловские рысаки, гордость России. Благодаря настоящим заводчикам мы имеем такие породы, как кавказская и среднеазиатская овчарка. А селекционеры домашнего скота? Настоящие заводчики жизнь этому посвятили. Зачем я все это говорю? Да потому что закон в том виде, в котором предлагается, всех уравнивает, разжигает ненужные страсти. Складывается ощущение, что его составляли случайные люди, без привлечения профессионалов.

Александр Богатырев, руководитель некоммерческой организации "Центр защиты животных "Белый свет" из Усинска, член Республиканского экспертного совета при Общественной приемной главы Коми:

– Можно рассмотреть две ситуации, когда необходимо ограничивать количество животных, содержащихся в доме. Это когда их хозяева – алкоголики и животные содержатся в ужасных условиях. На них необходимо воздействовать, хотя законодательством этот вопрос уже урегулирован 241-й статьей Гражданского кодекса, но закон не работает.

Второй момент – коммерческое разведение животных. Я готов выступить за уголовную ответственность по отношению к заводчикам. Плодя породистых животных, они непосредственно влияют на проблему бездомных животных. Потому что, когда люди покупают у них животное, они не берут при этом бездомных кошек и собак. Нет нормальных заводчиков, иначе бы к нам в приют не попадали французские бульдоги и доги. Зачем нужно разводить животных? Если они их так любят, пусть подбирают на улице, стерилизуют и помогают таким образом решить проблему. Любой зоозащитник всегда будет против заводчиков. В СССР не было бума на породистых животных, люди подбирали дворняжек и были довольны. Вообще заводческой деятельностью должны заниматься кинологические службы, а не частники, и это должно быть прописано в законе.

Также должно быть указано, что государство должно помогать людям, которые по сути сегодня заменяют его функцию: собирают животных, стерилизуют их, держат в надлежащих условиях. Помогать, а не мешать. Уверен, что и после выхода закона государство не будет вкладываться в приюты. Все это не прописано, вообще в законе есть много спорного, боюсь, что с его принятием пострадают прежде всего зоозащитники.