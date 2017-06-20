С начала года на ремонты Комиэнерго направило 105 млн рублей

С начала года филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" направил на ремонты 105 млн. рублей – это 32% от запланированного. Всего ремонтная кампания филиала 2017 года сформирована в объеме 331 млн рублей. Все работы идут в соответствии с графиком, и призваны повысить надежность и качество электроснабжения потребителей Республики Коми, сообщает пресс-служба энергокомпании.

В рамках мероприятий по подготовке электросетевого хозяйства к предстоящей зиме Комиэнерго провело капитальный ремонт силового трансформатора 110 кВ мощностью 6,3 МВА на подстанции 110/35/10 кВ "Усогорск". От его бесперебойной работы зависит электроснабжение 5 населенных пунктов Удорского района, где проживают более 5 тыс. человек. На обновление энергооборудования филиал направил 960 тыс. рублей.

Еще 2,7 млн. рублей было направлено на капитальный ремонт линии 110 кВ в Сосногорском и Вуктыльском районах республики. Общая протяженность линии 143 км, от нее электроснабжаются 2,5 тысяч потребителей, а также объекты нефтяной и газовой отраслей. На 49-и п-образных опорах были заменены траверсы – горизонтальные части конструкций.

Всего в рамках ремонтной кампании планируется капитально отремонтировать около 1 тыс. км воздушных и кабельных линий 0,4-220 кВ, расчистить от поросли более 1,4 тыс. га трасс линий электропередачи. 67% всех запланированных работ будут выполнены хозяйственным способом. Завершением ремонтной кампании станет получение филиалом "Комиэнерго" паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.