Заключен контракт на разработку проекта планировки нового квартала в Ижме

Администрация муниципального района "Ижемский" заключила контракт с ООО "КомплексПроект" (г. Вологда) на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории нового квартала в с. Ижма площадью 30 га для жилищного строительства. Это является реализацией первого этапа проектирования территории 86,705 га в с. Ижма.

Территория будет спроектирована как малоэтажная жилая застройка (в т.ч. индивидуальные жилые дома, 3-4 квартирные дома усадебного типа). В структуру будут включены необходимые элементы социальной и общественной инфраструктуры: школа на 660 мест, магазины, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также элементы дорожной и инженерной инфраструктуры, объекты озеленения рекреационного назначения (парки, скверы) с элементами благоустройства, парковочные площадки для автотранспорта, КТП, пожарные водоемы, водные скважины и т.д.

Сроки выполнения работ 150 календарных дней со дня заключения муниципального контракта, в том числе организация и проведение публичных слушаний - 40 календарных дней, доработка проекта планировки территории с учетом замечаний - 20 календарных дней.