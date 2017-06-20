На бездействие управляющих компаний обязаны отреагировать жилинспекции

Если управляющая компания игнорирует требования жильцов о перерасчете платы за некачественные услуги, обязать ее сделать это возможно посредством обращения в госжилинспекцию. Как это правильно сделать – читателям "Комиинформа" пояснили в региональном центре "ЖКХ Контроль".

Как сообщила агентству его руководитель Дарья Шучалина, в завершающемся отопительном сезоне в ее адрес особенно часто поступали жалобы жителей городов и районов на управляющие компании, которые не фиксируют жалобы на некачественные услуги и игнорируют требования произвести перерасчеты в сторону уменьшения платы. Некоторые организации, обслуживающие жилфонд, в платежных документах не указывают показания общедомового потребления теплоэнергии и не обосновывают начисления.

Первым делом собственникам жилья следует направить обращение в свою управляющую компанию или ТСЖ (в письменном виде). По жилищным услугам ответ обязаны представить в течение пяти рабочих дней (это регламентировано постановлением правительства РФ № 491), по коммунальным услугам – в течение трех рабочих дней (постановление правительства РФ № 354). По раскрытию информации управляющей компанией о своей деятельности и тратах средств жильцов – в течение десяти рабочих дней (постановление правительства РФ № 731), по перерасчету платы – в течение такого же срока (федеральный закон о защите прав потребителей).

"Обращение лучше подготовить в двух экземплярах: один отдать в компанию, второй оставить себе. Владелец квартиры вправе потребовать от сотрудника компании (секретарь, диспетчер и пр.) поставить отметку о принятии обращения. Если ему в этом откажут – отправить обращение придется по почте с уведомлением по адресу компании. Он указан в платежном документе", - пояснила "Комиинформу" Дарья Шучалина.

Если автор обращения не получил ответа, следующим шагом может стать подготовка им жалобы на непредоставление компанией информации в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

Таковые в Коми действуют в каждом городе и районе. В конце текста жалобы необходимо сформулировать просьбу о проведении инспекторами внеплановой проверки выполнения лицензионных требований компанией в части предоставления информации по договору управления.

Параллельно можно направить обращение в прокуратуру с рекомендацией проверить выполнение компанией требований законодательства РФ по раскрытию информации.

"Статья 161 Жилищного кодекса РФ прямо указывает на то, что управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к информации. А именно: об основных показателях своей финансово-хозяйственной деятельности, об услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в доме, о порядке и об условиях их оказания. А также об их стоимости и о тарифах на коммунальных ресурсы. Стандарты раскрытия информации утверждены правительством России", - напомнила собеседница "Комиинформа".

Контроль за соблюдением стандартов осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти регионов (часть 2 статьи 20 того же кодекса). В нашей республике это Служба Коми стройжилтехнадзора и подведомственные ей в муниципальных образованиях ГЖИ.