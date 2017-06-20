Денежные переводы станут возможными с помощью лишь номера телефона

20 июня 2017 года, 18:15 |
Фото Антона Пархачева

Уже в 2018 году номер банковской карты не потребуется для совершения перевода. Ввод реквизитов планируется заменить номером телефона получателя. При этом такая возможность будет и у клиентов разных банков.

Подтверждение скорого нововведения "Известиям" дали источники близкие к Visa, MasterCard и Банку России. Специалисты считают, что замена номера карты на номер телефона сделает процесс переводов гораздо проще. Однако при этом повышается вероятность ошибки при вводе и уязвимость в случае хакерской атаки.

"У номеров карт и счетов есть специальные схемы контроля правильности ввода номера, последняя цифра карты, например. Таким образом, ошибка в одну цифру в номере карты на 99,9% не приводит к ошибочному переводу, так как такой карты просто не существует. Деньги вернутся на счет отправителя. Ошибка же в одной цифре номера телефона приведет к переводу денег на некорректного получателя", — сообщил "Известиям" глава направления противодействия мошенничеству центра информбезопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.

Кроме того, по словам эксперта, существует большая возможность того, что хакеры завладеют обоими идентификаторами.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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