Республиканский онкодиспансер вернул пациенту 20 тысяч рублей, потраченные на бесплатные лекарства

Около 200 жалоб ежегодно поступает от пациентов в "Территориальный ФОМС РК". Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной защите прав пациентов, сообщила заведующая отделом контроля качества медпомощи, защиты прав застрахованных граждан и мониторинг в сфере ОМС "Территориального ФОМСа РК" Ирина Донова.

По ее словам, подавляющее большинство жалоб поступает на ненадлежащее качество оказания медицинской помощи. На втором месте – отказ в оказании медицинской помощи, совсем небольшое количество обращений связанно с незаконным взиманием денег со стороны медиков.

"Все жалобы мы проверяем и проводим экспертизы, - пояснила И. Донова. – В первом случае это экспертиза качества, во втором и третьем – медико-финансовая. Для проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи мы привлекаем специалиста, у которого нет финансовых отношений с проверяемым нами медицинских учреждением".

По ее словам, проверки по взиманию денег с пациентов в некоторых случаях заканчиваются тем, что лечебные учреждения их возвращают. К примеру, в первом квартале этого года онкодиспансер вернул пациенту 20 тысяч рублей, на которые он приобрел лекарства, положенные ему бесплатно.

Одной из участник прямой линии стала жительница Сосногорска. Ее супругу было назначено МТР, однако ждать обследования пришлось несколько месяцев. Женщина поинтересовалась, каковы сроки оказания той или иной медицинской помощи.

И. Донова пояснила, что сроки оказания медицинской помощи действительно установлены и зависят от ее вида. К примеру, жители республики помощь участкового врача-терапевта или педиатра должны получить в течение 24 часов с момента обращения. К врачам-специалистам – в течение 14-ти календарных дней с момента, как лечащий врач выдал направление на консультацию.

Срок ожидания при сложных обследованиях – магнитно-ядерной томографии или компьютерной томографии – не должен превышать одного месяца. Это максимальный срок ожидания.