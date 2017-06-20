В рамках Года добрых дел в Коми работники соцзащиты проводят акции по благоустройству своих сел и городов

В рамках Года добрых дел работники учреждений отрасли проводят акции по благоустройству своих сел и городов.

Специалисты центра социальной защиты населения (ЦСЗН) Прилузского района организовали акцию "Живая Георгиевская лента". Вместе с юными участниками проекта учреждения "Памяти павших будем достойны" и активными пенсионерками клуба "Радуга", который создан при центре соцзащиты, они высаживают на клумбах села Объячево бархатцы.

"Расцветка этих цветов яркая, насыщенная и оттенками напоминает георгиевскую ленту. Мы решили украсить село этими цветами в честь наших земляков, которые отстояли Победу, кто отдал ради этого светлого дня свои жизни", - исполняющая обязанности директора ЦСЗН Прилузского района Татьяна Чукилева.

Акция проводится поэтапно, и к ней то и дело присоединяются неравнодушные жители Объячево. Еще в мае пожилые активистки клуба "Радуга" высадили рассаду бархатцев. Затем специалисты отделения социальной помощи семье и детям вместе с ребятами-участниками проекта "Памяти павших будем достойны" подготовили клумбы для высадки цветов – распланировали участки, вскопали и взрыхлили землю. В это доброе дело включились местные волонтеры и работники Прилузского районный краеведческий музей имени И.А. Яборова.

Сейчас, как выдаются теплые дни, ростки бархатцев пересаживают в открытый грунт.

"Женщины клуба "Радуга" в райцентре постарались облагородить клумбы в центре села. Они разделились на несколько групп: одни занимались посадкой у администрации сельского поселения "Объячево", другие - на Юбилейной площади райцентра. Трудились, как пчелки", - рассказали организаторы акции.

Сами работники соцзащиты Прилузья решили украсить "живой георгиевской лентой" свое учреждение – цветочно-полевые работы по этому поводу провели буквально накануне.

Акция продолжается, а ее участники с нетерпением ждут, когда распустятся посаженные ими яркие цветы и село преобразиться.

Те же надежды у работников ЦСЗН Сысольского района. Их акция называется "Цветущая поляна". Стартовала она в апреле, когда сотрудники центра из числа садоводов-любителей, посеяли семена бархатцев, астр и эшольции. Семена дали хорошие всходы, теперь сотрудники соцзащиты высадили цветочную рассаду около своего учреждения.

"Наш трудовой десант разбил клумбы, сделал бордюры и убрал сорняки и мусор. На этом акция "Цветущая поляна" не закончена. Еще предстоит поливка, прополка, подкормка растений. А уже в июле цветочки на нашей клумбе возле центра социального обслуживания порадуют наших односельчан пышным цветением. Каждый из нас может сделать мир чуточку добрее. Делать добро, радовать других - здорово!", - призывают земляков сотрудники социальной защиты Сысольского района.

А вот в центре соцзащиты Вуктыла сообщили о завершении "цветочного марафона". Здесь его проводили с весны вместе с "волонтерами серебряного возраста".

"В течение продолжительного времени коллектив Центра и граждане пожилого возраста вели активную деятельность по подготовке к летнему сезону: сеяли семена, пикировали рассаду и, в завершение, высадили цветы однолетних растений в декоративные клумбы. Совместная работа была не простая, но интересная. Объединенная общей идеей, дружная команда на всем этапе "цветочного марафона" максимально реализовала свои знания и опыт. Одним словом, мы все приятно и полезно провели время", - рассказали в ЦСЗН г.Вуктыла.

В Интинском доме-интернате для престарелых и инвалидов тоже хотят, чтобы рядом с учреждением было красиво. Этому желанию очень мешали глубокие рытвины, которые образовались на территории интерната. Они не только портили вид, но создавали определенный риск здоровью проживающих и работников интерната. Решить вопрос оперативно помогли сотрудники пожарной части 205 – завезли грунт, засыпали им рытвины и выровняли весь участок. В интернате благодарят отзывчивых пожарных за доброе дело и планируют, как сделать исправленный участок не просто ровным, но и красивым.