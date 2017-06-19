В Усинске - новый главный полицейский

19 июня 2017 года, 20:48 | Усинск
Фото www.marpravda.ru

Министр внутренних дел по Республике Коми представил личному составу усинского отдела полиции нового руководителя - Владимира Хорикова, сообщает МВД по Коми.

Ранее В.Хориков занимал различные должности в правоохранительных органах Республики Марий-Эл.

В марте 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска МВД по Республике Коми.

Леонид Пискун, который возглавлял усинский отдел полиции с января 2014 года, назначен на должность начальника Центра кинологической службы МВД по Республике Коми.

***Владимир Валентинович Хориков родился 11 июня 1967 года в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской АССР. В 1999 году окончил Московский открытый социальный университет по специальности "юриспруденция".

К службе в органах внутренних дел Владимир Хориков приступил в 1991 году в должности оперуполномоченный отделения уголовного розыска Центрального ОВД УВД г. Йошкар-Олы Республики Марий-Эл.

В послужном списке Владимира Хорикова медали "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", "За отличие в службе" 1,2,3 степени, "За укрепление правопорядка".

Комиинформ
  Ключевые слова: МВД по Коми, кадры
  Рубрика: Общество
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