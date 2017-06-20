В Коми зажгут более двух тысяч Свечей памяти

В День памяти и скорби в каждом городе и районе республики Волонтеры Победы Коми третий год подряд зажгут "Свечи памяти".

Как "Комиинформу" сообщила руководитель республиканского штаба "Волонтеров Победы" Анна Гагарина, в Сыктывкаре всероссийская акция "Свеча Памяти" традиционно состоится 22 июня в 4 часа утра у мемориального комплекса "Вечная Слава". В ней примут участие представители власти, активисты общественных объединений и организаций и просто неравнодушные граждане. В столице планируется зажечь 400 огней Памяти.

В Инте 22 июня акция "Свеча памяти" пройдет у монумента "Клятва", а на могилах героев будет выставлен почетный караул, который вместе с первыми лицами города зажгут Свечи памяти в память о подвигах наших соотечественников.

Кроме того, Волонтеры Победы Инты совместно с активистами молодежных общественных объединений "осудят" фашизм и его предводителей. Активисты подготовили театрализованное представление "Суд над фашизмом" для молодежи города, которое состоится 20 июня в 11:00 и в 16:00.

"Отрадно, что с каждым годом людей на акцию приходит все больше. Приходят и семьями, очень приятно видеть малышей со свечой в руках. Это значит, что каждый житель нашей республики передает "огонь памяти" своим друзьям, знакомым, семье. Очень важно не дать погаснуть "огню памяти" в наших сердцах. Мы призываем каждого прийти и зажечь Свечу памяти в своем городе в память о своем герое", - пригласила к участию в акции жителей Коми А.Гагарина.

Всего в Республике Коми зажгут не менее двух тысяч Свечей памяти.